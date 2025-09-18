دون إصابات.. انقلاب سيارة نصف نقل بميدان سنزو في الغردقة

شهد ميدان سنزو في مدينة الغردقة، اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة نصف نقل.

وقع الحادث أثناء توجه السيارة إلى أحد المنتجعات السياحية الشهيرة بالمنطقة، حيث فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب المركبة. ولم يسفر الحادث عن أية إصابات.

دخلت فرق الأمن والطوارئ المكان فور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغ الحادث، وسرعان ما شرعت في رفع آثار الانقلاب وتنظيف الطريق لمنع أي تعطيل في حركة المرور. ونجحت الفرق في الحفاظ على سير المركبات بشكل طبيعي، خاصة أن ميدان سنزو يعتبر نقطة وصل رئيسية بين مدينتي الغردقة وسفاجا.

ويجري حالياً متابعة التحقيقات لمعرفة التفاصيل الدقيقة التي أدت إلى فقدان السائق السيطرة على السيارة، مع تأكيد الجهات المختصة على أهمية الالتزام بقواعد القيادة لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل.