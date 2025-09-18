ماراح ننسى ضحكتك الحلوة.. ميريام فارس تنعي يمنى شري

نعت الفنانة ميريام فارس الإعلامية والممثلة اللبنانية يمنى شري، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 55 عامًا.

وكتبت ميريام عبر حسابها الشخصي بموقع إكس: “يمنى شري ماراح ننسى ضحكتك الحلوة وروحك المرحة، صوتك الحلو وقلبك الطيب، الله يرحمك ويصبر أهلك ومحبينك، تكون نفسك بالسما”.

وفاة يمني شري:

توفيت الاعلامية اللبنانية يمني شري بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، عن عمر ناهز 55 عامًا.



وعانت شري لسنوات من المرض، حيث خضعت لعلاجات طبية متعددة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى وفاتها اليوم.

كما تعرضت يمني شري خلال الاشهر الماضية الي حادث سير كبير، نقلت علي اثره الي احدي المستشفيات حيث مكثت في العناية المركزة، وظهر خلال تلك الفترة مدي حب وقلق متابعيها.