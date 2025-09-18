مختار غباشي: التهور الإسرائيلي يقود الشرق الأوسط نحو انفجار إقليمي

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الذي حذر من انزلاق المنطقة إلى مرحلة جديدة من الفوضى يحمل دلالة بالغة الأهمية، مشدداً على أن المشهد يقف على مشارف انفجار إقليمي نتيجة «التهور الإسرائيلي» وامتداداته المحتملة بمساندة أمريكية.

وأوضح غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى المنطقة وظهوره الرمزي عند حائط المبكى بدا لها دلالات قوية على موقفٍ أميركي واضح تجاه ما يقوم به الكيان الإسرائيلي في محيطه الإقليمي، معتبرًا أن البيان المصري بمثابة رسالة مباشرة إلى واشنطن وإلى إسرائيل تفيد بأن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع.

وأضاف أن الاستمرار في العمليات الإسرائيلية رغم انعقاد قمة عربية وإقليمية كان رسالة استفزازية أربكت القمة وأظهرت أن مجرد الإدانة لا يكفي، وأن المطلوب إجراءات عقابية تحفظ ماء وجه العالم العربي والإسلامي وتردع المزيد من التهور.

وأشار غباشي إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا، ترجمت مواقفها إلى إجراءات عملية (إلغاء اتفاقيات عسكرية أو مراجعة العلاقات) كرسالة فعلية بأن ثمّة حدودًا يجب أن تُحترم، ودعا إلى أن يتبنى العالم العربي والإسلامي موقفًا أكثر فاعلية وردعًا لمنع تفاقم الأزمة وانزلاق المنطقة نحو فوضى أوسع.

وختم غباشي بأن تصاعد الأعمال العدائية دون محاسبة فعلية يهدد استقرار المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لاحتواء التصعيد قبل أن يتجاوز السيطرة.