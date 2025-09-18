العرابي: إسرائيل أصبحت كيان مرفوض في الاقليم.. وأصبحت عبء على المجتمع الدولي

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن اسرائيل أصبحت كيان مرفوض في الاقليم، مشيرا إلى أنه أصبح عبئ على المجتمع الدولي، حتى الولايات المتحدة نفسها.

وقال محمد العرابي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لا بد أن تدفع اسرائيل الثمن وهذا الثمن من الممكن أن يكون سياسي واقتصادي، وحتى عدم استقبال وفود اسرائيلية في أي مكان.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن الدول الغربية، اتخذت مسارات عديدة في التعامل مع الكيان الصهيوني من عدم رغبتهم في التعامل مع العدو الصهيوني، وعلى الدول العربية أن تقوم بذلك.