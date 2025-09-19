العرابي: نتنياهو لن يستطيع دفع الفلسطينيين للتهجير لسيناء أو الأردن

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن نتنياهو يمتلك سلطات مطلقة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الأمريكية غير متوازنة وريفيرا غزة هي حلم ترامب.

وقال محمد العرابي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مخطط التهجير له شقين، أولهما التهجير نتيجة المعاناة التي يعانيها سكان القطاع من الهجوم الاسرائيلي للدول الأوروبية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن فكرة التهجير لدول الجوار لن تحدث، مؤكدا أنه لن يستطيع نتيناهو أن يدفع الفلسطينيين نحو سيناء أو الجولان في الأردن ولكن سيكون هناك بداية نقل الفلسطينيين لعدد من الدول الأوروبية أو الأسيوية.

وأشار محمد العرابي إلى أن الفلسطينيين اثبتوا في فترة من الفترات انه لو تم تهجيرهم لسيناء أو الجولان بأنه سيتم تصفية القضية الفلسطينية