رئيس شعبة الذهب يكشف عن خطة تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إن مصر لديها العديد من المصافي وحاصلة على العديد من الشهادات المعتمدة التي تؤكد استخراجه بالمواصفات العالمية للاستخدامات.

وأضاف رئيس شعبة الذهب خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الصنايعية» والمذاع عبر قناة «المحور» أن مصر من الممكن أن تكون مركز إقليمي لصناعة الذهب، لافتا إلى أن شعبة الصناعة حققت العديد من النتائج بشأن صناعة الذهب والمشغولات الذهبية.

تصدير السبائك وخام الذهب

وأوضح أن التصدير كاملا كان مقتصر على تصدير السبائك وخام الذهب، ومصر اليوم أصبحت تصدر مشغولات بكميات كبيرة، لافتا إلى وجود تصدير ذهب المناجم الذي يتم استخراجه من التعدين الداخلي.

وأكد على أن الدولة المصرية من الممكن أن تكون مركزاً إقليميا لصناعة الذهب، وأن الذهب الذي يتم استخراجه من أفريقيا من الممكن أن تكون مصر مركزا له وتصديره.