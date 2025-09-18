فلسطين: "الفيتو" يكشف مسئولية واشنطن عن استمرار العدوان على غزة

قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، مساء الخميس، إن إدارة الولايات المتحدة عرقلت مرة أخرى مشروع قرار لوقف إطلاق النار رغم موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي عليه، معربًا عن استغراب السلطة الفلسطينية وأسفها لهذا الموقف.

وأشار أبو ردينة إلى أن 14 دولة من أعضاء المجلس وافقت على مشروع القرار، الذي كان يطالب بوقف إطلاق النار ووقف جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) لإسقاطه.

وأضاف أن استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض يشجع الاحتلال الإسرائيلي على استمرار جرائمه وتحديه لجميع القرارات الدولية والقانون الدولي، بما في ذلك فتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعت إلى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال والانسحاب من قطاع غزة، مما يجعل واشنطن مسؤولة عن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بمراجعة قراراتها حفاظًا على القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين.