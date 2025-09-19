حجازي يتألق.. نيوم يحقق أول فوز تاريخي على ملعبه في الدوري السعودي

حقق فريق نيوم فوزًا تاريخيًا هو الأول له على ملعبه في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تفوق على ضيفه الأخدود بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على استاد مدينة تبوك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.



جاء الهدف الوحيد بتوقيع عبد الملك العييري في الدقيقة 28، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبرز الدولي المصري أحمد حجازي في قيادة دفاع نيوم، حيث ظهر بأداء مميز ساهم في الحفاظ على نظافة الشباك.





بهذا الانتصار، رفع نيوم رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، بعدما خسر أمام الأهلي في الجولة الافتتاحية، ثم فاز على ضمك في الجولة الثانية.



في المقابل، واصل الأخدود سلسلة نتائجه السلبية، متعرضًا للهزيمة الثالثة على التوالي ليبقى في قاع الترتيب بلا نقاط.



شهدت اللحظات الأخيرة طرد لاعب الأخدود سيباستيان بيدروزا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 90، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.