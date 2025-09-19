قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: ننفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة
شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل
3 مناطق .. خطة أمنية بين سوريا وإسرائيل تعيد تقسيم الجنوب
5 أمور أعطاها الله لسيدنا النبي لم يعطها لأحد من قبله.. فما هي؟
أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025
محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت
بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة أمريكية
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هالاند ودوكو يقودان مانشستر سيتي لعبور نابولي بثنائية في افتتاح دوري الأبطال

حمزة شعيب

استهل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز مريح على حساب ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

 

شهدت المباراة لحظة فارقة في الدقيقة 21 بعدما حصل قائد نابولي جيوفاني دي لورينزو على بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخله على النرويجي إيرلينج هالاند، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ليكمل الفريق الإيطالي اللقاء بعشرة لاعبين.

استغل مانشستر سيتي النقص العددي وضغط بقوة على مرمى نابولي حتى جاء الهدف الأول في الدقيقة 56 عبر إيرلينج هالاند برأسية متقنة بعد هجمة منظمة.
وأضاف البلجيكي جيريمي دوكو الهدف الثاني في الدقيقة 65 من مجهود فردي رائع، ليؤمن النقاط الثلاث لفريقه.

 

  • مدرب سيتي بيب جوارديولا بدأ بتشكيل هجومي ضم هالاند، فودين، برناردو سيلفا، ورودري، فيما قاد أنطونيو كونتي نابولي بتكتيك دفاعي لم يصمد طويلاً أمام ضغط أصحاب الأرض.
  • رغم محاولات نابولي القليلة، إلا أن السيتي سيطر على مجريات اللعب حتى صافرة النهاية.

 

بهذا الفوز، حصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له في المجموعة، موجهاً رسالة قوية لمنافسيه حول طموحاته الأوروبية هذا الموسم، فيما بقي نابولي بلا نقاط، في انتظار الجولات المقبلة لمحاولة تعديل المسار.

هالاند دوكو مانشستر سيتي نابولي

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

حمو بيكا

5 أكتوبر محاكمة مدير أعمال حمو بيكا بتهمة النصب

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

ارشيفية

25 سبتمبر محاكمة متهمين بالتعدي على المحامية همت الأزهري

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

