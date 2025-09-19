هالاند ودوكو يقودان مانشستر سيتي لعبور نابولي بثنائية في افتتاح دوري الأبطال

استهل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز مريح على حساب ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

شهدت المباراة لحظة فارقة في الدقيقة 21 بعدما حصل قائد نابولي جيوفاني دي لورينزو على بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخله على النرويجي إيرلينج هالاند، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ليكمل الفريق الإيطالي اللقاء بعشرة لاعبين.

استغل مانشستر سيتي النقص العددي وضغط بقوة على مرمى نابولي حتى جاء الهدف الأول في الدقيقة 56 عبر إيرلينج هالاند برأسية متقنة بعد هجمة منظمة.

وأضاف البلجيكي جيريمي دوكو الهدف الثاني في الدقيقة 65 من مجهود فردي رائع، ليؤمن النقاط الثلاث لفريقه.

مدرب سيتي بيب جوارديولا بدأ بتشكيل هجومي ضم هالاند، فودين، برناردو سيلفا، ورودري، فيما قاد أنطونيو كونتي نابولي بتكتيك دفاعي لم يصمد طويلاً أمام ضغط أصحاب الأرض.

رغم محاولات نابولي القليلة، إلا أن السيتي سيطر على مجريات اللعب حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، حصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له في المجموعة، موجهاً رسالة قوية لمنافسيه حول طموحاته الأوروبية هذا الموسم، فيما بقي نابولي بلا نقاط، في انتظار الجولات المقبلة لمحاولة تعديل المسار.