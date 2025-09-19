لبلبة لصدى البلد: منتظرة سنوات لأقابل صغار ذوي الهم

تألقت الفنانة لبلبة في عرض استعراضي غنائي لدعم ذوي الهمم في ملتقي اولادنا الذي أقيم أمس في دار الأوبرا المصرية.

وقالت لبلبة لصدى البلد: بقالي سنوات مستنية أقابل صغار ذوي الهمم وكل أطفال الدنيا أبنائي.

وأضافت لبلبة: و انا علي المسرح مع الأولاد من ذوي الهمم نسيت الجمهور، كنت معاهم بقلبي و سعيدة و طايرة من الفرحة.



واستطردت لبلبة: “ملتقي اولادنا مميز لأنه يهتم لذوي الهمم دول الملائكة دول كل حاجه في حياتنا”.



شهد العرض الغنائي بهجة و رقص و غناء في أغنية دنيا احلي و تفاعل كبير من ذوي الهمم مع لبلبة.

حرص على الحضور العديد من النجوم و الشخصيات العامة رانيا فريد شوقي ، ميدو عادل ، بطلة فيلم سنو وايت مريم ، مينا أبو الدهب ، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ، وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي ، حمزة العيلي.

مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي الهمم، برئاسة سهير عبد القادر، أعلنت تفاصيل الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي الهمم، التي تحمل شعار "لونها بالفرحة"، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأضافت أن الملتقى وصل إلى مرحلة النجاح وحقق أحلام أولادنا وضيوفهم من مختلف دول العالم، نتيجة رعاية واهتمام الدولة المصرية العظيمة، إضافة إلى التعاون المثمر مع الشركاء، خاصة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وقطاعات الوزارة المختلفة، وعلى رأسها دار الأوبرا المصرية وصندوق التنمية الثقافية ومركز الهناجر للفنون، جنبًا إلى جنب مع كل الوزارات الراعية: التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الداخلية والخارجية، قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المجلس القومي للمرأة للأمومة والطفولة، وفريق عمل المؤسسة.