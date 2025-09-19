إصابة 16 طـ.فلا بسبب كلب مسعور بالعمرانية

تمكنت قوات أمن الجيزة، بالتنسيق مع فريق من مديرية الطب البيطري، من ضبط كلب مسعور تسبب في حالة من الذعر بين أهالي منطقة العمرانية، عقب قيامه بعقر نحو 16 طفلًا بالشوارع الرئيسية في نطاق قسم شرطة العمرانية.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يُفيد بإصابة عدد من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال، نتيجة مهاجمة كلب ضال ومسعور لهم. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بفريق من الطب البيطري للتعامل مع الموقف.

كشفت التحريات الأولية أن الكلب الضال هاجم المارة بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة 16 طفلًا بجروح متفاوتة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي مصل السعار والرعاية الطبية اللازمة.

وتمكنت الجهات المختصة من السيطرة على الكلب، وتسليمه إلى الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.