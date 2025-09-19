بدون حماس ..بريطانيا تستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية

تستعد المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين يوم الجمعة المقبل، بعد أن فشلت إسرائيل في تلبية الشروط التي كان من شأنها تأجيل الخطوة التاريخية، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب صحيفة الغارديان ؛ فقد أصر رئيس الوزراء كير ستارمر على أن توقيت الإعلان البريطاني لا علاقة له بزيارة دونالد ترمب، على الرغم من أن الرئيس الأميركي قال في مؤتمر صحفي إنه لا يتفق مع قرار بريطانيا، دون الخوض في التفاصيل.

ووفقا للصحيفة، ومن المتوقع أن يثير الاعتراف موجة من الانتقادات من جانب إسرائيل، بما في ذلك مزاعم بأنها مكافأة لحماس والإرهاب، وهي التهمة التي ترفضها المملكة المتحدة قائلة إنها لا تتصور سوى دولة فلسطينية تكون فيها حماس منزوعة السلاح، ولا تلعب أي دور في الحكومة المستقبلية، وتخضع قيادة السلطة الفلسطينية لانتخابات في غضون عام.

وشدد ستارمر على أنه لن يكون هناك مكان لحماس، مضيفا أنه يتفق مع ترمب على الحاجة إلى خريطة طريق.