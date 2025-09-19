قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل

أكدت قوات اليونيفيل أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701 وتهديدا للاستقرار الهش.

ودعت قوات اليونيفيل في بيان لها جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوقف الفوري عن شن أي غارات والالتزام بالانسحاب الكامل من أراضي لبنان.

وشددت اليونيفيل على أن استمرار التصعيد يشكل تهديدا لجهود استعادة الاستقرار، وندعو كل الأطراف إلى الالتزام بالقرار 1701.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أعلن قصف عدة أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وشملت الأهداف مستودعات أسلحة أنشأها حزب الله في جنوب لبنان كجزء من جهوده لإعادة الإعمار، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأنه صدر أمر إخلاء لثلاث مناطق في جنوب لبنان قبيل الغارات، بما في ذلك ميس الجبل وكفر تبنيت ودبين.

وجاء في أمر الإخلاء: "أنتم موجودون في مبانٍ يستخدمها حزب الله. حرصًا على سلامتكم، يُرجى منكم إخلاء تلك المباني والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وكانت الأهداف تقع داخل قرى لبنانية، وأحيانًا في قلب القرية، وهو ما قد يكون السبب وراء الإنذار المبكر من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

