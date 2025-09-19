بن جفير: يجب تفكيك السلطة الفلسطينية حتى لا يتكرر ما حدث في غزة

أعلن إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنه يجب على أن نعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية حتى لا يتكرر ماحدث في غزة، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعتقل أكثر من 75 فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي في أنحاء الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، وذلك من أجل تسهيل الانتقال جنوباً، مشيرا إلى أنه سيُتاح الانتقال عبر شارع صلاح الدين، ثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: المسار سيبقى مفتوحًا حتى اليوم الجمعة في تمام الساعة 12:00.

وأشار جيش الاحتلال إلى ضرورة الانتقال فقط عبر الشوارع المحددة باللون الأصفر على الخريطة كمسار للانتقال جنوباً.

ودعا الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات قوات الأمن وإشارات المرور.



