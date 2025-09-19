قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
عمرو محمود ياسين: والدي ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بن غفير يهزي ويدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية بشكل فوري

بن غفير
بن غفير
محمود نوفل

دعا وزير الامن القومي الإسرائيلي  ، إيتمار بن غفير، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية بشكل فوري وكامل.. جاء ذلك  في أعقاب إعلان جيش الاحتلال عن اعتقال "خلية صواريخ" في رام الله.

وقال بن غفير عبر منصة اكس : "إذا لم نفكك السلطة الفلسطينية في الوقت المناسب، سنستيقظ متأخرين كما حدث في غزة".

وفي وقت لاحق ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعتقل أكثر من 75 فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي في أنحاء الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفتح  جيش الاحتلال مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، وذلك من أجل تسهيل الانتقال جنوباً، مشيرا إلى أنه سيُتاح الانتقال عبر شارع صلاح الدين، ثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: المسار سيبقى مفتوحًا حتى اليوم الجمعة  في تمام الساعة 12:00.

وأشار جيش الاحتلال إلى ضرورة الانتقال فقط عبر الشوارع المحددة باللون الأصفر على الخريطة كمسار للانتقال جنوباً.

ودعا الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات قوات الأمن وإشارات المرور.

وفي وقت سابق ؛ علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي دفرين، على مقتل أربعة جنود في انفجار عبوة ناسفة في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك بنى تحتية لحركة "حماس" لم يتم تدميرها.

وأوضح دفرين - في البيان الذي بثته صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية - أن "جنديًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة وجنديين آخرين أصيبا بجروح متوسطة".

وأضاف أن البنية التحتية لحماس في المنطقة لم تدمر بعد، مُشيرًا إلى أنه منذ بدء عملية "عربات جدعون"، تم بالفعل مهاجمة 1200 هدف للبنية التحتية التابعة لحركة حماس.

بن غفير رام الله السلطة الفلسطينية وزير الامن القومي الاسرائيلي جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

هاكان فيدان

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة

إيقاد شعلة الاحتفال بالعيدها القومي للبحيرة.. 218 عاما على ملحمة رشيد

توقيع الكشف الطبي على المرضى

حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي على 965 مواطنا في بلنصورة بالمنيا

جانب من الحدث

بدء تشغيل محطة تحلية المياه بدرب الأربعين في باريس الوادي الجديد

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد