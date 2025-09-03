الشاباك الإسرائيلي يكشف تفاصيل محاولة إغتيال بن غفير

كشف جهاز "الشاباك" الإسرائيلي تفاصيل أحباط عملية إغتيال وزير الأمن القومي في حكومة الإحتلال إيتمار بن غفير .

وقال الشاباك بحسب ماذكرته وسائل إعلام عبرية ؛ فقد تم اعتقال خلية تابعة لحركة "حماس" في الخليل بالضفة الغربية وتدار من تركيا خطّطت لاغتيال الوزير ايتمار بن غفير عبر تفخيخ طائرات مسيّرة

وأضاف جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" اليوم الأربعاء : بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، تم خلال الأسابيع الأخيرة اعتقال خلية من نشطاء "حماس" من منطقة الخليل، والتي يُشتبه بأنها عملت بتوجيه من قيادة "حماس" في تركيا، بهدف تنفيذ عملية اغتيال ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وكشفت تحقيقات "الشاباك" مع المشتبه فيهم أنهم اشتروا عدة طائرات مسيّرة، وكانوا ينوون تركيب عبوات ناسفة عليها واستخدامها لتنفيذ العملية. وقد تم ضبط الطائرات خلال اعتقالهم. حسب بيان الجهاز الإسرائيلي.

وختم الشاباك بيانه قائلا : "جهاز الأمن العام سيواصل العمل لإحباط أي محاولة من قبل عناصر حماس لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيعمل على تقديم المتورطين في مثل هذه الأنشطة إلى العدالة