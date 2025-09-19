محافظ الإسكندرية يفتتح معرض السلع ومستلزمات الدراسة والملابس بأسعار مخفضة

افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، معرض السلع والمستلزمات الدراسية والملابس والسلع الاستهلاكية، بأسعار مخفضة، والذي نظمه حزب مستقبل وطن بالإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز، في إطار دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن تنظيم مهرجان الإسكندرية للتخفيضات يأتي استمرارًا لجهود الحزب في خدمة المجتمع السكندري، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، أن المعرض يأتي استكمالًا لجهود الحزب في خدمة المجتمع وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مشددًا على أن المبادرات المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في خطة الحزب لدعم المواطنين.

ومن جانبه، أشار النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حزب مستقبل وطن يعمل باستمرار على إطلاق المبادرات التي تلامس احتياجات الشارع المصري، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في رفع الأعباء عن كاهل الأسر ومساندة الدولة في خططها لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشهد الافتتاح حضور النائب احمد المصري، والنائب وجيه ظريف، والنائب علي الدسوقي، أعضاء مجلس النواب، وريهام مشالي، أمينة العلاقات العامة بالمحافظة، وعصام شطا أمين قسم باب شرق، وعمرو خالد، أمين الشباب بالقسم، وعدد من القيادات التنظيمية والشعبية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وحرصه على التواجد الفعّال بين المواطنين، وتقديم مبادرات نوعية تحقق الأثر الإيجابي في حياة الأسر المصرية.