كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
عمرو محمود ياسين: والدي ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح معرض السلع ومستلزمات الدراسة والملابس بأسعار مخفضة

افتتاح مهرجان الإسكندرية للتخفيضات
افتتاح مهرجان الإسكندرية للتخفيضات
أحمد بسيوني

افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، معرض السلع والمستلزمات الدراسية والملابس والسلع الاستهلاكية، بأسعار مخفضة، والذي نظمه حزب مستقبل وطن بالإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز، في إطار دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن تنظيم مهرجان الإسكندرية للتخفيضات يأتي استمرارًا لجهود الحزب في خدمة المجتمع السكندري، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، أن المعرض يأتي استكمالًا لجهود الحزب في خدمة المجتمع وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مشددًا على أن المبادرات المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في خطة الحزب لدعم المواطنين.

ومن جانبه، أشار النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حزب مستقبل وطن يعمل باستمرار على إطلاق المبادرات التي تلامس احتياجات الشارع المصري، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في رفع الأعباء عن كاهل الأسر ومساندة الدولة في خططها لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشهد الافتتاح حضور النائب احمد المصري، والنائب وجيه ظريف، والنائب علي الدسوقي، أعضاء مجلس النواب، وريهام مشالي، أمينة العلاقات العامة بالمحافظة، وعصام شطا أمين قسم باب شرق، وعمرو خالد، أمين الشباب بالقسم، وعدد من القيادات التنظيمية والشعبية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وحرصه على التواجد الفعّال بين المواطنين، وتقديم مبادرات نوعية تحقق الأثر الإيجابي في حياة الأسر المصرية.

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

هاكان فيدان

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

أحمد الجفالي

أحمد الجفالي على أعتاب العودة.. غموض يكتنف مستقبله بين الزمالك وأبها

أحدث أنواع التجسس.. تنامي التهديدات الإلكترونية المُعتمِدة على الهندسة الاجتماعية

أحدث أنواع التجسس.. تنامي التهديدات الإلكترونية المعتمدة على الهندسة الاجتماعية

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

