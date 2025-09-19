أحمد وفيق: القابض على الفن كالقابض على الجمر

استضافت فعاليات "أيام بغداد" للصناعة، ضمن الدورة الحالية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي التي تُقام خلال الفترة من 15 حتى 21 سبتمبر، جلسة حوارية مع الفنان المصري أحمد وفيق، مساء اليوم الجمعة، تناولت رؤيته لفن التمثيل وتجربته الطويلة أمام الكاميرا.

وفي حديثه، أكد وفيق أن "الممثل الذي لا يطيع المخرج هو ممثل تافه"، موضحاً أن المخرج الذكي يدرك أن الممثل ليس صنماً، لكنه في الوقت نفسه يعرف كيف يستغل بدايات أدائه ليبني عليها. وأضاف أن على الممثل أن يعي حدود الشخصية التي يجسدها، مشدداً: "الممثل المتميز لا يعيش حياته كممثل، وإنما يفتح طاقته التمثيلية أمام الكاميرا فقط حتى لا يُستهلك".

وتوقف عند علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين، قائلاً: "يوسف شاهين لم يكن دكتاتوراً كما يعتقد البعض، لكنه كان واثقاً في نفسه وفي رؤيته الفنية". وأكد أن الحفاظ على الالتزام بالفن وسط التحديات يشبه "القابض على الجمر".

وفي ختام اللقاء، عبّر أحمد وفيق عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مثمناً النهضة التي يشهدها العراق حالياً، وما وصفه بالانطلاقة المتجددة للسينما العراقية.