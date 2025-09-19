قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أحمد وفيق: القابض على الفن كالقابض على الجمر

أحمد وفيق
أحمد وفيق

استضافت فعاليات "أيام بغداد" للصناعة، ضمن الدورة الحالية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي التي تُقام خلال الفترة من 15 حتى 21 سبتمبر، جلسة حوارية مع الفنان المصري أحمد وفيق، مساء اليوم الجمعة، تناولت رؤيته لفن التمثيل وتجربته الطويلة أمام الكاميرا.

وفي حديثه، أكد وفيق أن "الممثل الذي لا يطيع المخرج هو ممثل تافه"، موضحاً أن المخرج الذكي يدرك أن الممثل ليس صنماً، لكنه في الوقت نفسه يعرف كيف يستغل بدايات أدائه ليبني عليها. وأضاف أن على الممثل أن يعي حدود الشخصية التي يجسدها، مشدداً: "الممثل المتميز لا يعيش حياته كممثل، وإنما يفتح طاقته التمثيلية أمام الكاميرا فقط حتى لا يُستهلك".

وتوقف عند علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين، قائلاً: "يوسف شاهين لم يكن دكتاتوراً كما يعتقد البعض، لكنه كان واثقاً في نفسه وفي رؤيته الفنية". وأكد أن الحفاظ على الالتزام بالفن وسط التحديات يشبه "القابض على الجمر".

وفي ختام اللقاء، عبّر أحمد وفيق عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مثمناً النهضة التي يشهدها العراق حالياً، وما وصفه بالانطلاقة المتجددة للسينما العراقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

بالصور

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد