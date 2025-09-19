قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة

مأساة في نبروه
مأساة في نبروه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة قيام سائق شاحنة يدعى عصام عبدالفتاح العزباوي بـ قتل أطفاله الثلاثة خنقا وطعنا، ثم طعن زوجته الثانية.

مأساة في نبروه

الواقعة المأساوة شهدتها مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية حيث أقدم سائق شاحنة يُدعى عصام عبدالفتاح العزباوي على قتل أطفاله الثلاثة خنقا وطعنا، ثم طعن زوجته الثانية أكثر من عشر مرات، قبل أن يضع حدا لحياته بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار بمدينة طلخا.

تفاصيل الجريمة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بمقتل ثلاثة أطفال داخل شقة سكنية بشارع المدارس في نبروه وبانتقال قوات الشرطة والفحص، تبين أن الضحايا هم مريم (13 عام) و معاذ (9 أعوام) و محمد (7 أعوام)

وكشفت المعاينة أن الزوجة نجوى، وهي زوجته الثانية، تعرضت لعدد كبير من الطعنات تجاوز 16 طعنة، ونقلت في حالة حرجة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج.

انتحار الجاني

عقب ارتكاب جريمته، نشر الأب على حسابه بموقع "فيسبوك" نعيا لأطفاله، ثم توجه إلى محطة القطار في طلخا، حيث ألقى بنفسه أمام القطار، ما أدى إلى وفاته على الفور وتحول جسده إلى أشلاء، تم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الطوارئ.

خلفية عائلية

أظهرت التحريات أن الأطفال الثلاثة من زوجته الأولى التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بينما الزوجة المصابة هي الزوجة الثانية وتعمل في محل أدوات منزلية بمدينة نبروه، كما أن التحريات الأولية أشارت إلى أن العلاقة الزوجية لم تشهد خلافات كبيرة، وأن المتهم كان حريصا على أسرته ويُعرف عنه التدين والهدوء.

شهادات الأصدقاء

أحد أصدقاء المتهم عبر عن صدمته من الحادث، مؤكدا أن عصام كان معروفا بالطيبة ولم يكن يتعاطى المخدرات، وأنه كان حنونا على أطفاله ويعمل بجد لتوفير احتياجاتهم وأضاف: "هو مات وأخذ سره معه.. وعياله كانوا روحه".

تسجيل صوتي ورسالة أخيرة

قبل انتحاره، ترك الأب تسجيلا صوتيا لوالدته يطلب منها التوجه إلى الشقة حيث يرقد الأطفال جثثا هامدة، قائلا: "محمد ومريم ومعاذ ماتوا.. روحي لهم هناك"، وهو ما أصاب الجدة بصدمة كبيرة لحظة وصولها.

التحقيقات مستمرة

قامت النيابة العامة بفتح تحقيق موسع، وأمرت بتشريح جثامين الأطفال لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة، فيما تتواصل الجهود الأمنية لكشف الملابسات الكاملة لهذه الجريمة المروعة التي خلفت حالة من الحزن والذهول في أوساط الأهالي.

