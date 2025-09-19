نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية

تستضيف الإعلامية نانسي إبراهيم، في حلقة اليوم من برنامجها الأسبوعي "قصتي"، السفير محمد عبد الكريم هنو، سفير تشاد لدى مصر.

وخلال اللقاء، الذي يُعرض على الهواء مباشرة في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناة النيل الثقافية، ستتناول نانسي إبراهيم أهم المحطات في مسيرة السفير الدبلوماسية والسياسية الحافلة، والتي شغل خلالها مناصب بارزة مثل: وزير البيئة، والمدير الوطني للأمن الغذائي، والمستشار الثقافي بسفارة تشاد، ونائب السفير في منظمة اليونسكو.

جدير بالذكر أن برنامج "قصتي" يُعرض كل يوم جمعة، وهو من إعداد ياسر حسن، وإخراج آزار حسن وفيصل عبد العزيز، وإشراف شيرين عصمت، بينما تتولى رئاسة قناة النيل الثقافية الإعلامية سها النقاش.