سعر الذهب مساء اليوم 19-9-2025

تراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 19-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية

الذهب يتراجع

وفقد جرام الذهب مقدار 5 جنيهات في أول تعاملات مساء اليوم في المتوسط وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

وكان سعر الذهب قد تراجع مقدار 35 جنيه على الأقل ليصل معدل تراجع الجرام في يومين حوالي 40 جنيه .

تحركات الذهب

وخلال الأسبوع الماضي صعد سعر جرام الذهب مقدار 280 جنيه في المتوسط بعد خسائر استمرت على مدار الاسابيع الماضية.

آخر تحديث لسعر الذهب

ووصل متوسط سعر جرام الذهب في محلات الصاغة نحو 4890 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4890 جنيه للبيع و 4915 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4191 جنيه للبيع و 4212 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5588 جنيه للبيع و 5617 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3260 جنيه للبيع و 3276 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3651 دولار للبيع و 3652 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.12 ألف جنيه للبيع و 39.32 ألف جنيه للشراء

مصر مركز إقليمي للذهب

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إن مصر لديها العديد من المصافي وحاصلة على العديد من الشهادات المعتمدة التي تؤكد استخراجه بالمواصفات العالمية للاستخدامات.

وأضاف رئيس شعبة الذهب في تصريحات له أن مصر من الممكن أن تكون مركز إقليمي لصناعة الذهب، لافتا إلى أن شعبة الصناعة حققت العديد من النتائج بشأن صناعة الذهب والمشغولات الذهبية.

تصدير السبائك وخام الذهب

وأوضح أن التصدير كاملا كان مقتصر على تصدير السبائك وخام الذهب، ومصر اليوم أصبحت تصدر مشغولات بكميات كبيرة، لافتا إلى وجود تصدير ذهب المناجم الذي يتم استخراجه من التعدين الداخلي.

وأكد على أن الدولة المصرية من الممكن أن تكون مركزاً إقليميا لصناعة الذهب، وأن الذهب الذي يتم استخراجه من أفريقيا من الممكن أن تكون مصر مركزا له وتصديره.