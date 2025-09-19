قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 أجانب لمحاولتهم التسلل من الأردن
السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج
ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل
40 صورة ترصد انتهاء استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم في الدراسة
طارق فهمي: التيارات السياسية الإسرائيلية الكبرى تدرك قوة مصر وتخشى أي تجاوز يؤدي لمواجهتها
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أشرف زكي ومنير مكرم في زيارة للفنان عيد أبو الحمد بالمستشفى.. صور
قبل بدء الدراسة بساعات| إنارة المدرسة الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية وحل مشكلاتها
سموحة يحقق الفوز على حرس الحدود في الدوري
طرح البوسترات المنفردة لأبطال حكاية نور مكسور
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم في الدراسة

طقس
طقس
عبد العزيز جمال

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 20 سبتمبر بداية العام الدراسي الجديد، حيث توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا في أول الليل، ليتحول إلى معتدل في آخره.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح الغد، وتحديدًا ما بين الرابعة والثامنة صباحًا، وذلك على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، مرورًا بشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة وفرص تغيرات بالجو

كما أشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى تباين في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية

توقعت الهيئة حدوث اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على عدة سواحل، تشمل مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد. 

وتصل سرعة الرياح هناك ما بين 30 إلى 50 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين إلى ثلاثة أمتار.


كما يمتد الاضطراب ليشمل بعض المناطق بخليج السويس، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع للأمواج بنفس المعدل بين مترين وثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

الطقس في القاهرة

العظمى 33 درجة
الصغرى 23 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى 30 درجة
الصغرى 22 درجة

الطقس في مطروح

العظمى 28 درجة
الصغرى 22 درجة

الطقس في سوهاج

العظمى 35 درجة
الصغرى 23 درجة

الطقس في قنا

العظمى 37 درجة
الصغرى 24 درجة

الطقس في أسوان

العظمى 38 درجة
الصغرى 25 درجة

حالة الطقس غدا تحمل أجواءً حارة ورطبة على أغلب مناطق البلاد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على صعيد مصر وجنوب سيناء، وظهور شبورة مائية صباحية، إضافة إلى بعض الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية، الأمر الذي يتطلب من المواطنين الحذر سواء على الطرق أو في البحر.

الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس غدا الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس

