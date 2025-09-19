ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم في الدراسة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 20 سبتمبر بداية العام الدراسي الجديد، حيث توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا في أول الليل، ليتحول إلى معتدل في آخره.



حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح الغد، وتحديدًا ما بين الرابعة والثامنة صباحًا، وذلك على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، مرورًا بشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة وفرص تغيرات بالجو

كما أشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى تباين في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية

توقعت الهيئة حدوث اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على عدة سواحل، تشمل مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد.

وتصل سرعة الرياح هناك ما بين 30 إلى 50 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين إلى ثلاثة أمتار.



كما يمتد الاضطراب ليشمل بعض المناطق بخليج السويس، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع للأمواج بنفس المعدل بين مترين وثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

الطقس في القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 23 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى 30 درجة

الصغرى 22 درجة

الطقس في مطروح

العظمى 28 درجة

الصغرى 22 درجة

الطقس في سوهاج

العظمى 35 درجة

الصغرى 23 درجة

الطقس في قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 24 درجة

الطقس في أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 25 درجة

حالة الطقس غدا تحمل أجواءً حارة ورطبة على أغلب مناطق البلاد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على صعيد مصر وجنوب سيناء، وظهور شبورة مائية صباحية، إضافة إلى بعض الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية، الأمر الذي يتطلب من المواطنين الحذر سواء على الطرق أو في البحر.