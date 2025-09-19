قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
الصور الأولي من خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ وحشي بجهينة على مساحة 600 متر
وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية اليوم
موضوع قضية المخدرات كذب.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين
6 أطعمة مذهلة تنظف شرايينك وتبعدك عن السكتة الدماغية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

6 أطعمة مذهلة تنظف شرايينك وتبعدك عن السكتة الدماغية

6 أطعمة مذهلة تنظف شرايينك وتبعدك عن السكتة الدماغية
6 أطعمة مذهلة تنظف شرايينك وتبعدك عن السكتة الدماغية
عبد العزيز جمال

تعتبر الشرايين من أهم الأوعية الدموية التي تضخ الدم الغني بالأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم، لكن مع مرور الوقت قد تتعرض للانسداد نتيجة تراكم اللويحات الدهنية والكوليسترول ومواد أخرى على جدرانها الداخلية. 

هذا التراكم يعيق تدفق الدم بشكل طبيعي، ما يرفع من احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو حتى الوفاة المفاجئة، ولأن الوقاية خير من العلاج، فإن اعتماد نظام غذائي صحي يساهم بشكل كبير في حماية القلب والحفاظ على سلامة الشرايين.

الشوفان حارس الشرايين

يعتبر الشوفان من أبرز الأطعمة التي تحمي الشرايين من الانسداد، لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان ومضادات أكسدة تعمل على تثبيط البروتينات الالتهابية. 

وقد أثبتت الدراسات أن تناول الشوفان بانتظام يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتقليل مؤشرات الالتهاب، ما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن النظام الغذائي اليومي للوقاية من أمراض القلب والشرايين.

التوابل ودورها المضاد للالتهابات

تلعب التوابل مثل الزنجبيل والفلفل الحار والقرفة والفلفل الأسود دورًا مهمًا في تعزيز صحة الشرايين، حيث تقلل من تأثير الجذور الحرة وتحسن مستويات الكوليسترول في الدم، فضلًا عن تقليل تراكم الصفائح الدموية الذي قد يؤدي إلى الجلطات.

مجرد إضافة رشة من هذه التوابل إلى الأطعمة اليومية قد يحدث فرقًا كبيرًا في تقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الطماطم سلاح طبيعي ضد الانسداد

الطماطم غنية بمركبات طبيعية مضادة للأكسدة والالتهابات، وتساعد على رفع مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، تناول الطماطم بانتظام، سواء نيئة أو مطبوخة أو ممزوجة في الأطباق، يساهم في تقليل فرص انسداد الشرايين والوقاية من أمراض القلب، مما يجعلها إضافة غذائية لا غنى عنها.

الخضراوات الصليبية صمام أمان للشرايين

الخضراوات الصليبية مثل الكرنب، البروكلي، والقرنبيط، تعد من أكثر الأطعمة فاعلية في تقليل خطر الإصابة بانسداد الشرايين وتصلبها.

 دراسة أجريت على أكثر من 1500 امرأة أثبتت أن تناول هذه الخضراوات يرتبط بانخفاض سمك الطبقة الداخلية الوسطى من الشريان السباتي (CIMT)، وهو مؤشر مهم لصحة الشرايين ومرونتها.

الحمضيات وتقليل الجلطات

تتميز الفواكه الحمضية مثل البرتقال، الليمون، والجريب فروت باحتوائها على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تقلل الالتهابات وتحارب الجذور الحرة/، إدراج الحمضيات في النظام الغذائي يساعد على حماية الشرايين من التصلب ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الأسماك الغنية بالأوميجا 3

الأسماك، وخاصة الأنواع الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، تساهم في خفض مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هذه الأحماض تساعد الجسم على إنتاج وسطاء دهنيين نشطين بيولوجيًا يقللون من الالتهابات وتجلط الدم، ما يجعل الأسماك عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الصحي للقلب

إدخال هذه الأطعمة الستة إلى النظام الغذائي اليومي يشكل درعًا واقيًا للشرايين، ويعزز صحة القلب ويقلل بشكل ملحوظ من خطر التعرض للأزمات القلبية أو السكتات الدماغية.

الشوفان، التوابل، الطماطم، الخضراوات الصليبية، الحمضيات، والأسماك ليست مجرد أطعمة، بل أدوات طبيعية قوية للحفاظ على حياة صحية أطول وأكثر أمانًا

الشرايين الأطعمة التي تحمي الشرايين من الانسداد النوبة القلبية السكتة الدماغية الوفاة المفاجئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عمرو أديب

تعليق ناري من عمرو أديب على سرقة أسورة فرعونية

البنزين

أسعار البنزين ترتفع في هذا التوقيت.. أستاذ طاقة يوضح

عمرو أديب

عمرو أديب: الفلسطينيون ليس لهم إلا الله.. ربنا يحنن قلوب الناس عليهم

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. الحب يحتاج الاهتمام

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

احدث ظهور لـ إسعاد يونس فى حفل توزيع جوائز دير جيست

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً
حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً
حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد