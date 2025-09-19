إيناس الدغيدي تعلن إلغاء حفل زفافها: مقتصر على العائلة

نشرت المخرجة إيناس الدغيدي صورة، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تجمعها بزوجها الجديد.

وعلقت إيناس الدغيدي على الصورة: "أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر، لمعنى جميل في الحياة، ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا، ونكتفي على العائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله، ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون وعقبال عندكم يا حبايب".

وكانت أنباء قد انتشرت في الأيام الماضية، عن زواج إيناس الدغيدي يوم 14 من أكتوبر المقبل، بحضور عدد مقرب من الأصدقاء والفنانين، من رجل أعمال، وهو من خارج الوسط الفني.