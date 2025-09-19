ضبط شخص ظهر في فيديو متداول تحت تأثير المخـ درات بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ملقى على ظهره، في حالة فقدان للوعي نتيجة تعاطي المواد المخدرة، وذلك بأحد شوارع محافظة الجيزة.

وبعد الفحص والتحريات، تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق. وباستهدافه، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدري "البودر" و"الآيس".

وبمواجهته، أقر المتهم بتعاطيه المواد المخدرة وملكيته للمضبوطات بقصد التعاطي، كما أكد أنه كان تحت تأثير المخدرات وقت تصوير الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.