ضبط شخصين تعديا على جارين بعصا خشبية في الدقهلية بسبب خلافات الجيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر فيه قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخرين باستخدام عصا خشبية بمحافظة الدقهلية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة وضبط المتهمين.

وتبيّن أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة المنزلة من عامل (له معلومات جنائية) ونجله، مقيمان بدائرة المركز، يفيد بتعرضهما للاعتداء من قبل مزارع (له معلومات جنائية) ونجله، مقيمان بذات الدائرة، باستخدام عصا خشبية، بسبب خلافات قائمة بينهم تتعلق بـالجيرة الزراعية.

وقد أمكن ضبط المشكو في حقهما فور تلقي البلاغ، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.