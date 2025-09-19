إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب شراء كاوتش سيارة بالجيزة

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفرقة، إثر مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلاف على إطار سيارة (كاوتش)، وذلك في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا، يُفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، بقيادة المقدم عصام الشناوي، رئيس مباحث القسم، حيث تبين من الفحص أن المشاجرة وقعت بين: سائق يبلغ من العمر 60 عامًا، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، سائق آخر يبلغ من العمر 19 عامًا، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر.

الطرف الثاني:

مالك محل كاوتش يبلغ من العمر 50 عامًا، مصاب بجرح قطعي في الرأس، عامل يبلغ من العمر 22 عامًا.

وكشفت التحريات أن الخلاف نشب عقب قيام الطرف الثاني ببيع إطار سيارة غير صالح للاستخدام للطرف الأول، ما أدى إلى تطور الموقف إلى مشادة كلامية أعقبها اعتداء متبادل بالأيدي والأسلحة البيضاء.

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم قانونًا.