قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الياباني: طوكيو لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا
سعر الدولار اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
أسلحة وذخائر ومخدرات.. الجيش اللبناني يداهم مخيم شاتيلا للاجئين
استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري
نتنياهو يصرخ في وجه بن غفير: أنت المسؤول عن التسريبات
ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط متهم بسرقة أسلاك كهربائية من داخل عقار بالقليوبية|فيديو

المتهم وتاجر خردة
المتهم وتاجر خردة
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وبالفحص والتحري، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن مكان المسروقات.

وأسفرت التحريات عن ضبط كافة المسروقات بحوزة أحد الأشخاص، وتبين أنه تاجر خردة تصرّف فيها بسوء نية، وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية رقة أسلاك كهربائية الخصوص محافظة القليوبية القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

مرسيدس

مرسيدس تتراجع بهدوء عن حربها على الأزرار وتراهن على الشاشات

حجز مسبق

أورنچ مصر تطلق الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 17 بأفضل سعر في السوق المصري مع مزايا حصرية غير مسبوقة

جوجل Gemini

خطوة بخطوة.. أسهل طريقة لعمل صور الترند الجديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بالصور

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

رولز رويس تبهر العالم بسقف سيارة خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد