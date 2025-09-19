انت وبس يا زين.. رمضان صبحي في أحدث ظهور مع ابنه

نشر رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، صور له مع ابنه زين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.





وظهر رمضان صبحي مع ابنه زين، وعلق علي الصور : “ و رب الكون انت وبس يازين ”.





ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زد في الثامنة من مساء الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي







