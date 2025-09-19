قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها
نجل زيدان ينضم للجزائر.. ويتطلع للعب في كأس العالم
سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست
قبول استثمارات جديدة بـ 72.14 مليار جنيه لتمويل الموازنة.. تفاصيل
نجل زين الدين زيدان يقرر تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بكري: حزب الله يعتبر خطة الحكومة اللبنانية لنزع السلاح خضوعا لقرار أمريكي إسرائيلي

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إسرائيل التي تسيطر على 5 نقاط في جنوب لبنان تربط انسحابها من هذه النقاط بتفكيك سلاح حزب الله في كامل الأراضي اللبنانية.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" أن حزب الله يرفض هذا المنطق ويقول إن أي حديث عن نزع سلاحه يجب أن يكون بعد الانسحاب الإسرائيلي.

حصر السلاح بين الدولتين

وأوضح أن إسرائيل تعتبر الحكومة عاجزة عن تحقيق هذا الهدف رغم قرارها الذي اتخذ في 5 سبتمبر الماضي بحصر السلاح بين الدولتين.

ولفت إلى أن حزب الله وعلى لسان نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، قال في كلمة ألقاها في 15 أغسطس الماضي، أن خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح الحزب تمثل خضوعًا لقرار أمريكي إسرائيلي.

توقيع اتفاقية تعاون بين السعودية وباكستان

ولفت مصطفى بكري إلى أن ما فعلته السعودية بتوقيع اتفاقية تعاون مع باكستان خير ما فعلت، كما أننا نريد تفعيل وتدشين وحدة عربية عسكرية للدفاع عن أمتنا العربية وليس دفاعًا عن دولة معينة.

مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري إسرائيل لبنان حزب الله سلاح حزب الله

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الدعاء

معنى حديث «الدعاء هو العبادة» .. وأسباب استجابة الدعوة سريعا

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء لتلبية احتياجات الأهالي من الفتاوى

مجلس حكماء المسلمين

بحضور وكيل الأزهر.. مجلس حكماء المسلمين يدشن النسخة الكازاخية من كتاب مقومات الإسلام

بالصور

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

