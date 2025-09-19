بكري: حزب الله يعتبر خطة الحكومة اللبنانية لنزع السلاح خضوعا لقرار أمريكي إسرائيلي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إسرائيل التي تسيطر على 5 نقاط في جنوب لبنان تربط انسحابها من هذه النقاط بتفكيك سلاح حزب الله في كامل الأراضي اللبنانية.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن حزب الله يرفض هذا المنطق ويقول إن أي حديث عن نزع سلاحه يجب أن يكون بعد الانسحاب الإسرائيلي.

حصر السلاح بين الدولتين

وأوضح أن إسرائيل تعتبر الحكومة عاجزة عن تحقيق هذا الهدف رغم قرارها الذي اتخذ في 5 سبتمبر الماضي بحصر السلاح بين الدولتين.

ولفت إلى أن حزب الله وعلى لسان نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، قال في كلمة ألقاها في 15 أغسطس الماضي، أن خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح الحزب تمثل خضوعًا لقرار أمريكي إسرائيلي.

توقيع اتفاقية تعاون بين السعودية وباكستان

ولفت مصطفى بكري إلى أن ما فعلته السعودية بتوقيع اتفاقية تعاون مع باكستان خير ما فعلت، كما أننا نريد تفعيل وتدشين وحدة عربية عسكرية للدفاع عن أمتنا العربية وليس دفاعًا عن دولة معينة.