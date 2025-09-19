قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جهات التحقيق تأمر باستدعاء عمرو أديب للاستماع لأقواله في بلاغ طبيبة كفر الدوار

وسام شعيب
وسام شعيب
ساندي رضا

قال أسامة العريان دفاع وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، إن جهات التحقيق المختصة أمرت باستدعاء الإعلامي عمرو أديب للمرة الثانية في اتهامه بالسب والتشهير بحقها.

وأوضح، أن جهات التحقيق استمعت لأقوال وسام شعيب حول تفاصيل بلاغها ضد عمرو أديب وذلك إيذائها نفسيًا ومعنويًا عبر برنامجه، وذكرها بألفاظ رأت فيها تعديا على خصوصيتها وتشهيرًا بها، على خلفية تناول الإعلامي في إحدى حلقات برنامجه.

يذكر أن جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، أمرت بإجراء الفحص على مقاطع الفيديو والمستندات المقدمة من وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، في بلاغها ضد الإعلامي عمرو أديب، لاتهامه بالسب والتشهير، كما أمرت بالتحريات حول الواقعة لمعرفة ملابساتها وظروفها.

وجاء في نص البلاغ المقدم من دفاع الطبيبة وسام شعيب بشكوى ضد الإعلامي عمرو أديب عن وقائع سب وقذف وتشهير واحتقار، عن طريق البث الفضائي المرئي العلني بما يعد خدشا وطعنا للشرف، وفقا لنص المادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية المعاقبة المتهمين وفقا لأحكام المواد 171، 302، 306، 308 مقرر أ من قانون العقوبات والمادتين 70، 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

البحيرة عمرو أديب وسام شعيب كفر الدوار

