قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
وزير التعليم العالي يشهد انطلاق العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية.. اليوم
احتفالات مميزة وفعاليات بأول يوم دراسة في جامعة حلوان
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا ..وتجربة جون إدوارد ناجحة
أنت بتعاكسني؟.. عمر السعيد يكشف موقف فارق في حياته الشخصية والفنية
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا..وتجربة جون إدوارد ناجحة
زينب العبد تنضم لـ مسلسل لينك مع سيد رجب ورانيا يوسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احتفالات مميزة وفعاليات بأول يوم دراسة في جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

ينظم اتحاد طلاب جامعة حلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر والإدارة العامة لرعاية الطلاب حفل استقبال العام الجامعي الجديد 2025 / 2026، في فعالية تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والتواصل بين الطلاب الجدد والقدامى، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد حلمي الأستاذ بكلية الهندسة بالمطرية ورائد أسرة من أجل مصر.

ويتم تنظيم الحفل تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة العديد من الأساتذة ومنسقي أسرة من أجل مصر بالجامعة، الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

حضور مميز

يشهد الحفل حضورًا مميزًا يجمع طلاب جامعة حلوان الحكومية، وجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، وجامعة حلوان الأهلية، في مشهد يعبر عن هوية الجامعة ويعزز من روح المشاركة ويؤكد على أهمية التكامل بين الجامعات في دعم مسيرة التعليم والتنمية.

ويتضمن الحفل كلمات ترحيبية من قيادات الجامعة وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب عروض فنية متنوعة، أبرزها عرض كورال كلية التربية الموسيقية الذي يقدم مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية، كما يشهد الحفل الذي يعقد بملعب الجامعة مشاركة مميزة من الفنان فارس قطرية، والنجم أحمد جمال، والفنانة كنزي، الذين سيقدمون باقة من أغانيهم المحبوبة وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في بداية عام جامعي جديد عن أمنياته للطلاب بأن يكون عامًا يحمل في طياته الأمل والطموح. مؤكدًا إن الجامعة لا تقتصر على القاعات الدراسية، بل هي مساحة للانفتاح، للتجربة، وللتطور الشخصي والمعرفي، قائلا: نحن نؤمن أن الطالب هو محور العملية التعليمية، ولهذا نحرص على توفير بيئة جامعية محفزة، داعمة، ومليئة بالفرص. مشيرًا إلى أن هذا الحفل الفني هو تعبير عن روح الجامعة النابضة بالحياة، وعن إيماننا بأهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية متكاملة.  

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بداية العام الجامعي هي لحظة فارقة في حياة كل طالب، وهي فرصة جديدة للانطلاق نحو المستقبل. في جامعة حلوان، وأشار : نحرص على أن تكون تجربتكم الجامعية متكاملة، تجمع بين التميز الأكاديمي، والنشاط الثقافي، والاجتماعي، والرياضي، حيث إن حفل الاستقبال سيكون رسالة ترحيب ومحبة، نوجهها لكل طالب جديد، ولكل طالب قديم يعود ليستكمل رحلته.

ويأتي هذا الحفل في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتهيئة بيئة جامعية محفزة ومليئة بالطاقة الإيجابية مع انطلاق عام دراسي جديد.

اتحاد طلاب جامعة حلوان طلاب جامعة حلوان جامعة حلوان أسرة من أجل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

وزير الخارجية الياباني

وزير الخارجية الياباني: طوكيو لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن

أحمد الشرع

محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم 19 سبتمبر 2025.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

كتاب جديد يفتح النار على الوسط الثقافي العربي: "معادلات مختلة" لعبد الوهاب داود.. مراجعة جذرية للمسكوت عنه

غازي حمد

أول ظهور بعد القصف| قيادي بحماس يروي تفاصيل نجاتهم من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في الدوحة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

قدمت خدمات لأكثر من 16 ألف سيدة.. محافظ بني سويف يناقش نتائج حملة تنظيم الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

بالصور

سهلة وسريعة وقيمتها الغذائية عالية.. طريقة عمل بامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي

علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد