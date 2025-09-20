ترامب: الصين كانت تنهب أمريكا و الاتحاد الأوربي سيدفع لنا 950 مليار دولار

إتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين والكثير من الدول بأنها كانت تنهب الولايات المتحدة عبر الرسوم الجمركية ، مضيفا" الآن أصبحنا نحصل منهم على مليارات الدولارات".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الاتحاد الأوربي سيدفع لنا 950 مليار دولار لشراء موارد الطاقة.

وقال ترامب أيضا : أربح من انتقاد القنوات التلفزيونية لي حيث حصلت على حكم بـ 15 مليون دولار وأقاضي حاليا صحيفة نيويورك تايمز.

وردا على سؤال بشأن الإبادة الجماعية في غزة ذكر : لم أطلع على الأمر ولكن ماحدث في السابع من أكتوبر كان إبادة جماعية.

وفي سياق أخر ؛ وقع ترامب أمرا تنفيذيا بشأن مسار بطاقة التأشيرة الذهبية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال كشفت الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى للحصول على موافقة الكونجرس على بيع أسلحة بقيمة تقارب 6 مليارات دولار لإسرائيل، وفقًا لمصادر مطلعة على الطلب.

وأوضحت الصحيفة أن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لشراء 30 مروحية أباتشي من طراز AH-64، ما سيضاعف تقريبًا أسطول إسرائيل الحالي من هذه الطائرات.

وأضافت وول ستريت جورنال وفقًا لوثائق اطلعت عليها أن إدارة ترامب تسعى للحصول على موافقة على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء 3250 مركبة هجومية للمشاة للجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه الصفقة على الرغم من الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على قادة حماس في قطر وتصعيده على مدينة غزة، والذي قوبل بإدانة شديدة في أوروبا والمنطقة.