أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية اهمها اعلان محافظة جنوب سيناء زيادة معدل السياحة نحو 40 ٪ عن العام الماضي.

كما افتتح رئيس مدينة نويبع معرض سوق اليوم الواحد وسط مدينة نويبع بأسعار مخفضة لجميع السلع.

ومن ناحية أخرى تقوم وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة جنوب سيناء بتدريب السيدات البدويات علي الحرف اليدوية واليكم تفاصيل الموجز

​شهدت مدينة شرم الشيخ، أحد أبرز المقاصد السياحية في مصر والعالم، طفرة ملحوظة في أعداد الزوار، حيث سجلت زيادة تتجاوز 40% في معدل السياح خلال العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يؤكد هذا النمو نجاح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

​وخلال جولة تفقدية للفنادق والمنتجعات، التقى اللواء دكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، بعدد من السائحين في أجواء ودية تعكس مدى ترحيب المدينة بزوارها. وأشار فودة إلى أن شرم الشيخ أصبحت نموذجًا للرواج السياحي، موضحًا أن الزيادة الكبيرة في أعداد السياح تعكس جاذبيتها المتنوعة وقدرتها على تلبية مختلف الأذواق.

​وتجمع شرم الشيخ بين عدة عوامل فريدة تجعلها وجهة مثالية، فهي تتمتع بجمال طبيعي خلاب يتمثل في شواطئها الفيروزية وشعابها المرجانية الغنية، إلى جانب بنيتها التحتية المتقدمة التي تضم منتجعات وفنادق عالمية المستوى. كما أنها ليست مجرد وجهة للاستجمام، بل تُقدم مجموعة واسعة من الأنشطة السياحية مثل السياحة البيئية، والعلاجية، بالإضافة إلى استضافتها العديد من المؤتمرات الدولية.

​تؤكد هذه المؤشرات أن شرم الشيخ ليست مجرد مدينة سياحية عادية، بل هي قصة نجاح مستمرة ووجهة يختارها العالم للاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة وممتعة.

افتتح رئيس مدينة نويبع سوق اليوم الواحد بمنطقة المحلات بوسط المدينة، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمدينة، وعدد من المشايخ والعواقل.

ويضم السوق السلع الغذائية والتموينية، واللحوم، والخضروات، والفاكهة، إضافة إلى منتجات العطارة والمنظفات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، جهودها في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التنموية، ضمن مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، برعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار تابعت وحدة تكافؤ الفرص، بالتنسيق مع مديرية العمل بجنوب سيناء، البرنامج التدريبي في التطريز البدوي وصناعة الإكسسوارات بالخرز، والذي انطلق الأسبوع الماضي بمركز تدريب الخياطة بقرية الوادي (مشغل الوادي) التابع للديوان العام، حيث يهدف البرنامج إلى إحياء المهن التراثية والحرف اليدوية وتأهيل السيدات لامتلاك المهارات اللازمة لإقامة مشروعات متناهية الصغر، بما يساهم في رفع مستوى دخل الأسر، وخلق فرص عمل حقيقية، ونشر ثقافة العمل الحر.

حيث تم خلال الزيارة التفقدية متابعة فعاليات الدورة التدريبية والوقوف على مدى تفاعل المتدربات، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين ديوان عام المحافظة ومديرية العمل، لدعم التدريب المهني والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمكينها بالمعرفة .