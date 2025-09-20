قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
إصابة 19 شخصا في انقلاب اتوبيس بمصر الإسماعيلية
وزير خارجية سوريا يرفع العلم فوق السفارة في واشنطن.. ماذا يعني؟
بشرى سارة.. انخفاض أسعار البيض بالأسواق في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

لحًوم
لحًوم
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار اللحوم بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025


أسعار اللحوم الحمراء البلدية 
اللحم البلدي:  400 جنيه للكيلوجرام

اللحم الكندوز: 355 جنيه للكيلوجرام

اللحم الجملي: 370 – 350 جنيه للكيلوجرام

لحم الضأن: 424 جنيه للكيلوجرام
لحم البتلو: 420 جنيه للكيلوجرام

اللحم البقري في المنافذ الحكومية: 280 جنيه للكيلوجرام

فخدة: 300 جنيه للكيلوجرام

موزة: 295 جنيه للكيلوجرام

بفتيك: 325 جنيه للكيلوجرام

كبدة طازجة: 300 – 350 جنيه للكيلوجرام

وأكد التجار  أن السوق عموماً يتمتع بوفرة المعروض، سواء من الطعام الطازج أو المجمد، دون حدوث زيادات حادة في الأسعار في هذه الفترة. الحالة الحالية تشير إلى استقرار علاوة على وجود خيارات متعددة تناسب مختلف المستهلكين.

أسعار اللحوم اللحوم أسعار اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء اللحم البلدي البتلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

وفاء عامر

وفاء عامر توجه رسالة للجمهور في أحدث ظهور

السيد أسامة

وفاة والد الفنان الشاب السيد أسامة

نسرين طافش

نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

بالصور

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

شباب الشرقية تنظم معرضا لتسويق وبيع منتجات أندية الفتاة والمرأة

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد