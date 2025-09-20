قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزاد يحقق 1.3 مليار جنيه في بيع أراضي سكنية بالغردقة.. المتر بـ 262 ألف جنيه
25 ألف سائح يصلون مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم عبر 141 رحلة جوية
جامعة قناة السويس جاهزة لاستقبال 45 ألفًا و398 طالبًا وطالبة
قصة انشقاق القمر.. اعرف تفاصيل معجزة النبي واقتراب قيام الساعة
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم السبت 20-9-2025
دعاء لحفظ الأبناء في المدارس .. رددوه يقيهم شر الأذى ويحصّنهم من العين والحسد
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض.. وطارق فهمي: نتنياهو يريد احتلال قطاع غزة قبل 7 أكتوبر
بدء الدراسة بمدارس 12محافظة اليوم| استقبال الطلاب على مراحل خلال الأسبوع الجاري
فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة
هل التعليم فرض؟.. انتبه لـ9 حقائق في بداية العام الدراسي الجديد
محافظ مطروح : تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بقرابة نصف مليار جنيه .. إنشاء جامعة تكنولوجية بـ النجيلة.. بدء تجهيز منطقة صناعية جنوب فوكه بالضبعة
ما هو دعاء التوفيق في بداية الدراسة لنجاح الأبناء وهدايتهم؟
25 ألف سائح يصلون مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم عبر 141 رحلة جوية

ابراهيم جادالله

يشهد قطاع السياحة في مصر اليوم، السبت، واحدة من أكثر أيامه نشاطًا منذ بداية الموسم الصيفي، حيث تستقبل مدينتا الغردقة ومرسى علم بالبحر الأحمر ما يقارب 25 ألف سائح على متن 141 رحلة دولية ومحلية، في مؤشر جديد على تعافي القطاع واستعادته زخمه.

مطار الغردقة الدولي، أكبر مطارات البحر الأحمر، يستحوذ على النسبة الأكبر من الرحلات، إذ من المنتظر أن يستقبل ما يقرب من 19 ألف سائح عبر 104 رحلات قادمة من شتى المطارات الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وهي أسواق تحتل الصدارة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

أما مطار مرسى علم الدولي، فيشهد أيضًا يومًا استثنائيًا باستقبال نحو 6 آلاف زائر قادمين على متن 37 رحلة طيران، في خطوة تعزز مكانته المتنامية كوجهة مفضلة للراغبين في الاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر ومشاهده الطبيعية الفريدة.

ويعكس هذا النشاط السياحي الكثيف نجاح الجهود المصرية في إنعاش السياحة الشاطئية عبر تنويع البرامج السياحية وتوفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة، إلى جانب استقطاب أسواق جديدة مع استمرار الثقة الأوروبية في المقاصد المصرية. ويرى مراقبون أن هذه الحركة المتزايدة تضع الغردقة ومرسى علم بقوة ضمن أبرز الوجهات العالمية الأكثر جاذبية خلال الموسم الصيفي الحالي، مع توقعات بارتفاع أكبر في معدلات الإشغال خلال الموسم الشتوي المقبل.

