25 ألف سائح يصلون مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم عبر 141 رحلة جوية

يشهد قطاع السياحة في مصر اليوم، السبت، واحدة من أكثر أيامه نشاطًا منذ بداية الموسم الصيفي، حيث تستقبل مدينتا الغردقة ومرسى علم بالبحر الأحمر ما يقارب 25 ألف سائح على متن 141 رحلة دولية ومحلية، في مؤشر جديد على تعافي القطاع واستعادته زخمه.

مطار الغردقة الدولي، أكبر مطارات البحر الأحمر، يستحوذ على النسبة الأكبر من الرحلات، إذ من المنتظر أن يستقبل ما يقرب من 19 ألف سائح عبر 104 رحلات قادمة من شتى المطارات الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وهي أسواق تحتل الصدارة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

أما مطار مرسى علم الدولي، فيشهد أيضًا يومًا استثنائيًا باستقبال نحو 6 آلاف زائر قادمين على متن 37 رحلة طيران، في خطوة تعزز مكانته المتنامية كوجهة مفضلة للراغبين في الاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر ومشاهده الطبيعية الفريدة.

ويعكس هذا النشاط السياحي الكثيف نجاح الجهود المصرية في إنعاش السياحة الشاطئية عبر تنويع البرامج السياحية وتوفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة، إلى جانب استقطاب أسواق جديدة مع استمرار الثقة الأوروبية في المقاصد المصرية. ويرى مراقبون أن هذه الحركة المتزايدة تضع الغردقة ومرسى علم بقوة ضمن أبرز الوجهات العالمية الأكثر جاذبية خلال الموسم الصيفي الحالي، مع توقعات بارتفاع أكبر في معدلات الإشغال خلال الموسم الشتوي المقبل.