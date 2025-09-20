قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

صراع القمة.. من سيربح 7 ملايين دولار فى كأس أفريقيا 2025؟

كأس أفريقيا
كأس أفريقيا
أمينة الدسوقي

خصص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جوائز مالية ضخمة لمن سيفوز لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

جوائز مالية قياسية تصل إلى 32 مليون دولار لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

 كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن رصد جوائز مالية قياسية تصل إلى 32 مليون دولار لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

7 ملايين دولار لبطل القارة

وبحسب ما نقلته صحيفة البطولة المغربية، سيحصل المنتخب الفائز باللقب على 7 ملايين دولار، فيما ينال وصيف البطل 4 ملايين دولار. 

أما المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي فستحصل على 2.5 مليون دولار لكل منها، مقابل 1.3 مليون دولار للفرق التي تبلغ ربع النهائي.

كما رصدت مكافآت بقيمة 800 ألف دولار للمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16، في حين سيحصل صاحب المركز الثالث في دور المجموعات على 700 ألف دولار، والرابع على 500 ألف دولار.

عودة المغرب للاستضافة بعد غياب 37 عامًا

تقام البطولة على تسعة ملاعب في ست مدن مغربية هم الرباط، الدار البيضاء، مراكش، طنجة، فاس، وأغادير. 

وتمثل هذه النسخة أول استضافة للمغرب منذ نسخة 1988، وتأتي قبل خمس سنوات من استضافته المشتركة لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

24 منتخبا في صراع القمة

يشارك في البطولة 24 منتخبا تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ16.

مجموعات قوية في قرعة "كان 2025"

جاءت نتائج القرعة لتضع المنتخبات في مواجهات مثيرة:

المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر، جنوب أفريقيا، أنغولا، زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار (حامل اللقب)، الكاميرون، الغابون، موزمبيق.

مصر تطمح للقب ثامن

يعد منتخب مصر من أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة، حيث يتصدر قائمة الأبطال التاريخيين بـ7 ألقاب، ويسعى لتحقيق اللقب الثامن في نسخة المغرب 2025 لتعزيز زعامته القارية.

كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 كاف كأس العالم 2030

