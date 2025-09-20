قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع القمة.. من سيربح 7 ملايين دولار فى كأس أفريقيا 2025؟
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
مع بدء العام الدراسي الجديد| اتحاد أمهات مصر يطالب بالاهتمام بتغذية الطلاب
شبورة واضطراب بالملاحة.. طقس حار ورطب يسيطر على مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
حطوا سم فئران في الأكل بالغلط .. إصابة 4 أشقاء بتسمم غذائي بالبحيرة
بعد جوائز مطاري القاهرة والغردقة.. رئيس القابضة: حافز لمواصلة العمل
طابور الصباح وتسليم الكتب|20 صورة ترصد انتظام أول يوم دراسة في القليوبية
أمطار على تلك الأماكن .. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق
محافظات

اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

تنظر محكمة جنايات إستئناف دمنهور ، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، اليوم السبت، الموافق 20 سبتمبر، رابع جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية التعدي على ياسين، تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، على الحكم عليه بالمؤبد.

وكانت محكمة جنايات إيتاي البارود بالبحيرة، في جلستها الماضية بتاريخ 18 أغسطس الماضي، أجلت نظر استئناف المتهم على الحكم الصادر ضد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، إلى جلسة اليوم، بسبب غياب كبير الأطباء الشرعيين، والذي يقضي بالسجن المؤبد على المتهم ص. ك ، 79 عامًا، ، لاتهامه بهتك عرض الطفل .

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها السابق في 30 أبريل الماضي بالسجن المؤبد على المتهم، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة "هتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهديد"، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء للطفل، وتهديدًا خطيرًا للمجتمع، الأمر الذي يستوجب العقوبة المشددة لردع المتهم وغيره.

البحيرة محافظة البحيرة الطفل ياسين جنايات دمنهور

