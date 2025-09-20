طابور الصباح وتسليم الكتب|20 صورة ترصد انتظام أول يوم دراسة في القليوبية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتظام أول يوم دراسة في القليوبية
ياسمين بدوي

انطلق اليوم العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت ؟

وفي محافظة القليوبية ، زار  صلاح الدين محروس مدير عام إدارة الخانكة التعليمية ، لمشاركة التلاميذ فرحتهم ببدء العام الدراسي الجديد  ، ومتابعة سير العملية التعليمية ، و دفاتر تحضير المعلمين

وخلال زيارته ، شدد مدير عام إدارة الخانكة التعليمية على توزيع الكتب ، وأشاد بنظافة المدرسة وإستعدادها للعام الدراسى

كما زار محمد عز وكيل ادارة الخانكة التعليمية في أول يوم دراسة مدرسة الشهيد محمد امام  ، حيث شهد طابور الصباح وتحيه العلم في 

اليوم السبت 2025/9/20 ، وحرص على تقديم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بدايه العام الدراسي الجديد ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح 

وطالب وكيل ادارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية ، الطلاب بالاجتهاد والاهتمام بالدراسه من اليوم الأول

وتابع وكيل ادارة الخانكة التعليمية تسليم الكتب للطلاب من اول يوم ، كما تابع انتظام الدراسة فى الفصول ، وتفاعل مع الطلاب داخل الفصول

واعرب وكيل ادارة الخانكة التعليمية عن شكره وتقديره للعاملين بالمدرسة وادارتها متمنيا عاما سعيدا مملوء بالإنجازات والإبداع في جو يسوده الألفة والمودة، وكل عام وأنتم بخير.

جدير بالذكر أنه قد دقت اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025 أجراس المدارس في المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت لبدء العام الدراسي الجديد 2025 /2026، بينما تبدأ الدراسة رسميا في مدارس باقي محافظات الجمهورية الأحد 21 سبتمبر 2025

ومن المتعارف عليه أن هناك 12 محافظة على مستوى الجمهورية لا تطبق اجازة السبت في مدارسها وهي محافظات  “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة

دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة

ومن جانبه .. وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وفي هذا الإطار ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن جداول تنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس في جميع المراحل التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 مؤكدة ما يلي :

  •  يبدأ العمل يوم السبت في المدارس التي تعمل يوم السبت 
  •  يخصص يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب KG1 و الصف الأول الابتدائي ، والصف الأول الإعدادي ، والصف الأول الثانوي
  •  يخصص يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب KG2 و الصف الثاني الابتدائي ، والصف الثاني الاعدادي ، والصف الثاني الثانوي بالإضافة لما سبق
  •  يخصص يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف الثالث الابتدائي ، والصف الثالث الاعدادي ، والصف الثالث الثانوي ، بالإضافة لكل ما سبق
  •  يخصص يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف الرابع الابتدائي ، والصف الخامس الابتدائي بالإضافة لكل ما سبق
  •  يخصص يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف السادس الابتدائي بالإضافة لكل ما سبق
العام الدراسي الجديد العام الدراسي طابور الصباح أول يوم دراسة

