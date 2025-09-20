مدير إدارة الخانكة التعليمية يوزع حلوى على التلاميذ في أول يوم دراسة.. صور

قام صلاح الدين محروس مدير عام إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية بتوزيع الحلوى على التلاميذ اليوم في أول يوم دراسة في مدرسة عزبة الأبيض الابتدائية.

وزار صلاح الدين محروس مدير عام إدارة الخانكة التعليمية ، لمشاركة التلاميذ فرحتهم ببدء العام الدراسي الجديد ، ومتابعة سير العملية التعليمية ، و دفاتر تحضير المعلمين.

وخلال زيارته ، شدد مدير عام إدارة الخانكة التعليمية على توزيع الكتب ، وأشاد بنظافة المدرسة وإستعدادها للعام الدراسى.

كما زار محمد عز وكيل ادارة الخانكة التعليمية في أول يوم دراسة مدرسة الشهيد محمد امام ، حيث شهد طابور الصباح وتحيه العلم في

اليوم السبت 2025/9/20 ، وحرص على تقديم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بدايه العام الدراسي الجديد ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وطالب وكيل ادارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية ، الطلاب بالاجتهاد والاهتمام بالدراسه من اليوم الأول.

وتابع وكيل ادارة الخانكة التعليمية تسليم الكتب للطلاب من اول يوم ، كما تابع انتظام الدراسة فى الفصول ، وتفاعل مع الطلاب داخل الفصول.

وأعرب وكيل ادارة الخانكة التعليمية عن شكره وتقديره للعاملين بالمدرسة وادارتها متمنيا عاما سعيدا مملوء بالإنجازات والإبداع في جو يسوده الألفة والمودة، وكل عام وأنتم بخير.

جدير بالذكر أنه قد دقت اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025 أجراس المدارس في المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت لبدء العام الدراسي الجديد 2025 /2026، بينما تبدأ الدراسة رسميا في مدارس باقي محافظات الجمهورية الأحد 21 سبتمبر 2025.

ومن المتعارف عليه أن هناك 12 محافظة على مستوى الجمهورية لا تطبق اجازة السبت في مدارسها وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة.

دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة

ومن جانبه .. وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.