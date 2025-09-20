قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. ردده الآن للتوفيق والنجاح
الشتاء يدق الأبواب ..الأرصاد الجوية : أمطار ورياح بهذه المناطق
ضربة جزاء واضحة .. عمرو أديب ينتقد حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
معلمو الحصة تحت مظلة نقابة المعلمين.. خطوة لدعم المنظومة التعليمية|فيديو
لتعزيز العلاقات..السيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس سنغافورة
استقالة مدعي عام أمريكي بعد ضغوط لتوجيه اتهامات لخصوم ترامب
صراع القمة.. من سيربح 7 ملايين دولار فى كأس أفريقيا 2025؟
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
توك شو

معلمو الحصة تحت مظلة نقابة المعلمين.. خطوة لدعم المنظومة التعليمية|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في خطوة وصفها خبراء التعليم بـ"الضرورية والمُنتظرة"، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضم معلمي الحصة تحت مظلة النقابة العامة للمعلمين، وذلك ضمن جهود الوزارة لتقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار داخل المدارس، بما يسهم في دعم وتطوير المنظومة التعليمية.

 انطلاق الدراسة في 12 محافظة

أكد الكاتب الصحفي أسامة عبدالكريم، المتخصص في شؤون وزارة التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد انطلق في 12 محافظة، ضمن خطة الوزارة لتوزيع بدء الدراسة على مراحل، لتقليل الكثافة داخل الفصول ومراعاة المعايير الصحية والوقائية.

وأضاف عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وسارة مجدي في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن عدد الطلاب في المدارس تجاوز 25 مليون طالب موزعين على أكثر من 62 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

أشار عبدالكريم إلى أن العام الدراسي الحالي يشهد إدخال مناهج مطورة في عدة مواد، أبرزها الدراسات الاجتماعية واللغة العربية، كما يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي دراسة مادة البرمجة لأول مرة، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتنمية مهارات المستقبل لدى الطلاب.

تفعيل أعمال السنة وتطبيق وحدة الجودة

وأوضح المتخصص في الشأن التعليمي أن الوزارة ستعتمد بشكل أكبر على نظام أعمال السنة في تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، إلى جانب تطبيق وحدة الجودة والقياس لمتابعة انتظام الحضور والإنجاز الدراسي داخل المدارس.

 تعيين معلمين جدد وإقبال على نظام الحصة

وفي سياق متصل، كشف عبدالكريم عن تعيين دفعتين من المعلمين يزيد عددهم عن 22 ألف معلم جديد، مع زيادة الإقبال على نظام معلمي الحصة، موضحًا أن عددهم تجاوز 60 ألف معلم في مختلف المحافظات.

 حوافز وتأمينات وانضمام للنقابة

أكد عبدالكريم أن الوزارة تتعامل بجدية مع ملف معلمي الحصة، حيث سيتم منح حوافز تصل إلى ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى إدراجهم ضمن منظومة التأمين الصحي والاجتماعي، والأهم هو سريان عضويتهم تحت مظلة نقابة المعلمين، بما يضمن لهم حقوقًا مهنية وقانونية مستقرة.

معلمي الحصة العام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم

جراج سيارات
رانيا يوسف
نيسان
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
