لماذا النساء أكثر عرضة لالتهاب المسالك البولية من الرجال؟.. طرق الوقاية

إذا شعرتِ يومًا بحرقة وحاجة متكررة للتبول، فأنتِ لستِ وحدكِ، يُعدّ التهاب المسالك البولية أحد أكثر أسباب زيارة طبيب النساء والتوليد شيوعًا، يحدث التهاب المسالك البولية عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى البول وتصيب جزءًا من الجهاز البولي.

التهابات المسالك البولية أكثر شيوعًا لدى النساء منها لدى الرجال، في الواقع، تُصاب النساء بالتهابات المسالك البولية أكثر من الرجال بما يصل إلى 30 ضعفًا ، لماذا؟

كما هو الحال في معظم الحالات، لا يوجد إجابة واحدة، من الاختلافات التشريحية إلى التغيرات الهرمونية ومراحل الدورة الإنجابية للمرأة، تُساهم مجموعة من العوامل في كون النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية من الرجال.

1. بشرة أكثر حساسية

بالإضافة إلى ذلك، يتكون الجزء الخارجي من مجرى البول لدى النساء في الغالب من غشاء مخاطي، وهو نسيج رطب يبطن الجزء الداخلي من المهبل، هذا الجلد أرق وأكثر حساسية من معظم جلد الجسم، على عكس جلد الرجال، ونتيجة لذلك، يكون مجرى البول لدى النساء أكثر عرضة للصدمات والتهيج، يخلق الجلد المتهيج بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وعيشها قبل أن يصعد مسافة قصيرة من مجرى البول إلى المثانة

2. الحمل

النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية، قد تُسبب الالتهابات الشديدة مشاكل لكِ ولطفلكِ، من المهم الاتصال بطبيبة التوليد فورًا إذا كنتِ تشكين في إصابتكِ بالتهاب المسالك البولية حتى تتمكني من علاجه مبكرًا

طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

يعلم الجميع أن المسح من الخلف إلى الأمام بعد التبول قد يُسبب التهابًا في المسالك البولية بسبب بكتيريا مثل الإشريكية القولونية، لكن المسح من الأمام إلى الخلف قد يُنشر البكتيريا أيضًا، بدلًا من ذلك، جربي تقنية التنشيف ، باستخدام ورق تواليت نظيف مطوي (يفضل أن يكون غير مصبوغ أو معطر)، نشفي برفق على الجزء الخارجي أو العلوي على عكس المسح، يمنع التنشيف دخول البكتيريا .

تُلام الحمامات أيضًا على التهابات المسالك البولية، فبينما قد تُسبب مياه الاستحمام المتسخة والصابون التهابات المسالك البولية، إلا أن هناك طرقًا للوقاية منها، إذا كنت تستمتع بالاستحمام في حوض الاستحمام، فتأكد من شطف جسمك جيدًا بالماء بعد الاستحمام لتجنب التهيج والالتهابات اللاحقة.

تجنب غسل المهبل واستخدام منتجات النظافة النسائية الأخرى.

اغسل الجزء الأمامي والخلفي يوميًا بالماء والصابون.

اشرب الكثير من الماء حتى تتمكن من التبول بشكل متكرر والاستمرار في طرد البكتيريا.

قم بإفراغ مثانتك بالكامل عندما تشعر بالحاجة للذهاب إلى الحمام

المصدر Vpfw