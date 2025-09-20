قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لماذا النساء أكثر عرضة لالتهاب المسالك البولية من الرجال؟.. طرق الوقاية

المسالك البولية
المسالك البولية
نهى هجرس

إذا شعرتِ يومًا بحرقة وحاجة متكررة للتبول، فأنتِ لستِ وحدكِ، يُعدّ التهاب المسالك البولية أحد أكثر أسباب زيارة طبيب النساء والتوليد شيوعًا، يحدث التهاب المسالك البولية عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى البول وتصيب جزءًا من الجهاز البولي.

التهابات المسالك البولية أكثر شيوعًا لدى النساء منها لدى الرجال، في الواقع، تُصاب النساء بالتهابات المسالك البولية أكثر من الرجال بما يصل إلى 30 ضعفًا ، لماذا؟

كما هو الحال في معظم الحالات، لا يوجد إجابة واحدة، من الاختلافات التشريحية إلى التغيرات الهرمونية ومراحل الدورة الإنجابية للمرأة، تُساهم مجموعة من العوامل في كون النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية من الرجال.

1. بشرة أكثر حساسية

بالإضافة إلى ذلك، يتكون الجزء الخارجي من مجرى البول لدى النساء في الغالب من غشاء مخاطي، وهو نسيج رطب يبطن الجزء الداخلي من المهبل، هذا الجلد أرق وأكثر حساسية من معظم جلد الجسم، على عكس جلد الرجال، ونتيجة لذلك، يكون مجرى البول لدى النساء أكثر عرضة للصدمات والتهيج، يخلق الجلد المتهيج بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وعيشها قبل أن يصعد مسافة قصيرة من مجرى البول إلى المثانة

2. الحمل

النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية، قد تُسبب الالتهابات الشديدة مشاكل لكِ ولطفلكِ، من المهم الاتصال بطبيبة التوليد فورًا إذا كنتِ تشكين في إصابتكِ بالتهاب المسالك البولية حتى تتمكني من علاجه مبكرًا

طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية 

يعلم الجميع أن المسح من الخلف إلى الأمام بعد التبول قد يُسبب التهابًا في المسالك البولية بسبب بكتيريا مثل الإشريكية القولونية، لكن المسح من الأمام إلى الخلف قد يُنشر البكتيريا أيضًا، بدلًا من ذلك، جربي  تقنية التنشيف ، باستخدام ورق تواليت نظيف مطوي (يفضل أن يكون غير مصبوغ أو معطر)، نشفي برفق على الجزء الخارجي أو العلوي  على عكس المسح، يمنع التنشيف دخول البكتيريا .

تُلام الحمامات أيضًا على التهابات المسالك البولية، فبينما قد تُسبب مياه الاستحمام المتسخة والصابون التهابات المسالك البولية، إلا أن هناك طرقًا للوقاية منها، إذا كنت تستمتع بالاستحمام في حوض الاستحمام، فتأكد من شطف جسمك جيدًا بالماء بعد الاستحمام لتجنب التهيج والالتهابات اللاحقة.

تجنب غسل المهبل واستخدام منتجات النظافة النسائية الأخرى.

اغسل الجزء الأمامي والخلفي يوميًا بالماء والصابون.

اشرب الكثير من الماء حتى تتمكن من التبول بشكل متكرر والاستمرار في طرد البكتيريا.

قم بإفراغ مثانتك بالكامل عندما تشعر بالحاجة للذهاب إلى الحمام

المصدر Vpfw

المسالك البولية التهابات المسالك البولية أعراض التهابات المسالك البولية طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

مجلس الأمن الدولي

روسيا تنتقد تصويت مجلس الأمن بإبقاء العقوبات على إيران

جيش الاحتلال الإسرائيلي

إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناصة حماس في مدينة غزة

أرشيفية

إيفاد: المجتمعات الريفية المزدهرة هي أساس تحقيق الأمن العالمي

بالصور

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

7 أسباب تجعل إطار سيارتك يصدر أصوات مزعجة.. تعرف عليها

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

