علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

التلاعب العاطفي، العلاقات الإنسانية تبنى على الصدق والثقة المتبادلة، لكن في بعض الأحيان يظهر طرف يستخدم التلاعب العاطفي كوسيلة للسيطرة والتحكم.

علامات تكشف التلاعب عاطفيًا

أعلم أن التلاعب العاطفي يكون خفيًا في البداية، لكنه مع الوقت يستنزف طاقتك ويؤثر سلبًا على صحتك النفسية لذلك، من المهم أن تتعرف على العلامات التي تكشف أنك تتعرض للتلاعب عاطفيًا، حتى تتمكن من حماية نفسك واتخاذ الموقف الصحيح، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- الشعور الدائم بالذنب

المتلاعب يجعلك تشعر أنك دائمًا المخطئ، حتى لو لم يكن لك أي ذنب. يستخدم كلمات مثل: لو كنت تحبني ما فعلت هذا ليضعك تحت ضغط عاطفي ويجعلك تستسلم لرغباته.

2- المبالغة في الوعود ثم عدم تنفيذها

قد يَعِدك المتلاعب بالكثير لإرضائك، لكنه لا يلتزم بما يقول، الهدف من هذه الوعود الكاذبة هو تهدئتك مؤقتًا، وليس تحقيق ما تم الاتفاق عليه.

3- استخدام الصمت كسلاح

التجاهل أو الصمت لفترات طويلة من أكثر أدوات التلاعب شيوعًا. يجعلك المتلاعب تشعر بالقلق والذنب، فتسعى لإرضائه بأي طريقة حتى يعود للتواصل معك.

4- قلب الحقائق والتشكيك في نفسك

المتلاعب بارع في تغيير الأحداث لصالحه، حتى يجعلك تشك في نفسك وفي ذاكرتك. قد ينكر ما قاله سابقًا أو يدعي أنك فهمت الأمور خطأ.

5- استغلال نقاط ضعفك

يعرف المتلاعب جيدًا مخاوفك ونقاط ضعفك ويستخدمها ضدك. قد يلمح إلى أسرارك أو يذكرك بمواقف محرجة كي يجعلك أكثر خضوعًا.

6- التقليل من مشاعرك

حين تعبر عن غضبك أو حزنك، يرد المتلاعب بعبارات مثل: أنت تبالغ دائمًا أو أنت حساس أكثر من اللازم، الهدف هنا هو إلغاء مشاعرك الحقيقية وجعلك تشعر أنك المشكلة.

7- التحكم عبر العاطفة

المتلاعب قد يستخدم عبارات رومانسية أو كلمات مليئة بالحنان في اللحظة التي يريد فيها منك شيئًا محددًا، ثم يعود لبروده المعتاد بعد حصوله على ما يريد.

كيف تحمي نفسك من التلاعب العاطفي؟

الخطوة الأولى هي الوعي بهذه العلامات وعدم تجاهلها، ضع حدودًا واضحة، ولا تسمح لأحد بأن يجعلك تشعر بالدونية أو الذنب المستمر، وإذا شعرت أن العلاقة تستنزف طاقتك أكثر مما تمنحك، فالانسحاب قد يكون الحل الأفضل.

التلاعب العاطفي لعبة خطيرة يربح فيها طرف على حساب الآخر، لا تسمح أن تكون ضحية لهذه اللعبة، فكرامتك ومشاعرك يستحقان الاحترام دائمًا.