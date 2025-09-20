قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشال جثث 19 شخصا بعد غرق قارب مطاطي قرب سواحل ليبيا
ما هي صلاة الأوابين التي أوصى بها النبي؟.. موعدها الصحيح وعدد ركعاتها
علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
سامح يوسف: الروح والحب بين لاعبي الزمالك ينعكسان على الأداء والنتائج
جامعة عين شمس تعلن عن وظائف جديدة في عدة تخصصات.. قدم الآن
الأمين العام للأمم المتحدة : على العالم ألا "يخاف" من إسرائيل
تراجع اللحوم والدواجن.. تباين أسعار بعض السلع الأساسية في مصر
أحمد بلال: محمد شريف مستواه سيئ بالأهلي..ويجب منح الفرصة لـ جراديشار
يوم حافل بالإنجازات والتحركات.. سوهاج تشهد افتتاحات جديدة وسيطرة على الأزمات
أبطالها متعافون.. مسرحية 7 راكب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي بالمخدرات
هل نسيان التشهد الأوسط يلزم سجدتي السهو؟.. خطأ شائع لا تفعله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا
أسماء عبد الحفيظ

التلاعب العاطفي، العلاقات الإنسانية تبنى على الصدق والثقة المتبادلة، لكن في بعض الأحيان يظهر طرف يستخدم التلاعب العاطفي كوسيلة للسيطرة والتحكم. 

علامات تكشف التلاعب عاطفيًا

أعلم أن التلاعب العاطفي يكون خفيًا في البداية، لكنه مع الوقت يستنزف طاقتك ويؤثر سلبًا على صحتك النفسية لذلك، من المهم أن تتعرف على العلامات التي تكشف أنك تتعرض للتلاعب عاطفيًا، حتى تتمكن من حماية نفسك واتخاذ الموقف الصحيح، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

التلاعب عاطفيًا

1- الشعور الدائم بالذنب
المتلاعب يجعلك تشعر أنك دائمًا المخطئ، حتى لو لم يكن لك أي ذنب. يستخدم كلمات مثل: لو كنت تحبني ما فعلت هذا ليضعك تحت ضغط عاطفي ويجعلك تستسلم لرغباته.

2- المبالغة في الوعود ثم عدم تنفيذها
قد يَعِدك المتلاعب بالكثير لإرضائك، لكنه لا يلتزم بما يقول، الهدف من هذه الوعود الكاذبة هو تهدئتك مؤقتًا، وليس تحقيق ما تم الاتفاق عليه.

التلاعب عاطفيًا

3- استخدام الصمت كسلاح
التجاهل أو الصمت لفترات طويلة من أكثر أدوات التلاعب شيوعًا. يجعلك المتلاعب تشعر بالقلق والذنب، فتسعى لإرضائه بأي طريقة حتى يعود للتواصل معك.

4- قلب الحقائق والتشكيك في نفسك
المتلاعب بارع في تغيير الأحداث لصالحه، حتى يجعلك تشك في نفسك وفي ذاكرتك. قد ينكر ما قاله سابقًا أو يدعي أنك فهمت الأمور خطأ.

5- استغلال نقاط ضعفك
يعرف المتلاعب جيدًا مخاوفك ونقاط ضعفك ويستخدمها ضدك. قد يلمح إلى أسرارك أو يذكرك بمواقف محرجة كي يجعلك أكثر خضوعًا.

6- التقليل من مشاعرك
حين تعبر عن غضبك أو حزنك، يرد المتلاعب بعبارات مثل: أنت تبالغ دائمًا أو أنت حساس أكثر من اللازم، الهدف هنا هو إلغاء مشاعرك الحقيقية وجعلك تشعر أنك المشكلة.

7- التحكم عبر العاطفة
المتلاعب قد يستخدم عبارات رومانسية أو كلمات مليئة بالحنان في اللحظة التي يريد فيها منك شيئًا محددًا، ثم يعود لبروده المعتاد بعد حصوله على ما يريد.

كيف تحمي نفسك من التلاعب العاطفي؟

الخطوة الأولى هي الوعي بهذه العلامات وعدم تجاهلها، ضع حدودًا واضحة، ولا تسمح لأحد بأن يجعلك تشعر بالدونية أو الذنب المستمر، وإذا شعرت أن العلاقة تستنزف طاقتك أكثر مما تمنحك، فالانسحاب قد يكون الحل الأفضل.

التلاعب العاطفي لعبة خطيرة يربح فيها طرف على حساب الآخر، لا تسمح أن تكون ضحية لهذه اللعبة، فكرامتك ومشاعرك يستحقان الاحترام دائمًا.

التلاعب علامات تكشف التلاعب عاطفيًا التلاعب عاطفيًا العلاقات الإنساني للسيطرة والتحكم كيف تحمي نفسك من التلاعب العاطفي التلاعب العاطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق طلب إخلاء الشقة فورًا.. متى يحدث ذلك؟

وزير الخارجية الياباني

وزير الخارجية الياباني: طوكيو لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن

ترشيحاتنا

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 19-9-2025

متي بشاي

متى بشاي: علاقات مصر وإسبانيا تستند لرصيد كبير من التعاون المشترك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19-9-2025

بالصور

علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد