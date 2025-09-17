قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أفضل 5 زيوت طبيعية للعناية بالشعر واستعادة حيويته

رنا عصمت

تعانى الكثير من السيدات من تساقط الشعر بشكل كبير رغم تجربة الكثير من زيوت الشعر ومستحضرات التجميل لذا نقدم لك فى هذا التقرير افضل 5 زيوت طبيعية للعناية بالشعر وفقا لموقع هيلثى.

 

1- زيت جوز الهند:

يعتبر زيت جوز الهند من أشهر المنتجات الطبيعية التي تناسب كل أنواع الشعر، لاحتوائه على حمض اللوريك الذي يخترق الشعر ويعالج تلفه، كما يساعد استخدام هذا الزيت على ترطيب الشعر وحمايته من فقد البروتين.

2- زيت الزيتون:

زبت الزيتون واحد من أشهر وأفضل زيوت للشعر، حيث يحتوي على نسبة غنية من فيتامين هـ ومضادات الأكسدة وحمض الأوليك، مما يساعد على تنعيم الشعر وتغذية الجذور وإنعاش فروة الرأس، وعلى التخلص من القشرة عند دمجه مع عصير الليمون.

ويمكن استخدام هذا الزيت على الشعر الجاف أو المبلل، وللحصول على أفضل النتائج، ننصح بتدفئته عند وضعه على الشعر قبل الاستحمام، ولف الشعر بفوطة ساخنة وتركه لمدة من 20 إلى 30 دقيقة قبل غسل الشعر.

3-زيت الروزماري:

ننصح باستخدام زيت الروزمارى في حالة الرغبة في تكثيف وتطويل الشعر، وذلك من خلال مزج قطرات منه مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ووضع المزيج على فروة الرأس لمدة 10 دقائق قبل غسله بالشامبو، وتكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

4- زيت الأرجان:

اشتهر استخدام زيت الارجان المغربي لعلاج الشعر الخشن والهش والمجعد، لاحتوائه على خصائص تساعد على ترطيب الشعر وسهولة التحكم به.

5- زيت الجوجوبا:

يساعد استخدام زيت الجوجبا على ترطيب وتنعيم واستعادة لمعان الشعر، وعلاج جفاف فروة الرأس والوقاية من القشرة، وهو من الزيوت التي يكثر استخدامها في تحضير العديد من شامبوهات ومرطبات الشعر.

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

