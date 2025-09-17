تعانى الكثير من السيدات من تساقط الشعر بشكل كبير رغم تجربة الكثير من زيوت الشعر ومستحضرات التجميل لذا نقدم لك فى هذا التقرير افضل 5 زيوت طبيعية للعناية بالشعر وفقا لموقع هيلثى.

أفضل 5 زيوت طبيعية للعناية بالشعر واستعادة حيويته..

1- زيت جوز الهند:

يعتبر زيت جوز الهند من أشهر المنتجات الطبيعية التي تناسب كل أنواع الشعر، لاحتوائه على حمض اللوريك الذي يخترق الشعر ويعالج تلفه، كما يساعد استخدام هذا الزيت على ترطيب الشعر وحمايته من فقد البروتين.

2- زيت الزيتون:

زبت الزيتون واحد من أشهر وأفضل زيوت للشعر، حيث يحتوي على نسبة غنية من فيتامين هـ ومضادات الأكسدة وحمض الأوليك، مما يساعد على تنعيم الشعر وتغذية الجذور وإنعاش فروة الرأس، وعلى التخلص من القشرة عند دمجه مع عصير الليمون.

ويمكن استخدام هذا الزيت على الشعر الجاف أو المبلل، وللحصول على أفضل النتائج، ننصح بتدفئته عند وضعه على الشعر قبل الاستحمام، ولف الشعر بفوطة ساخنة وتركه لمدة من 20 إلى 30 دقيقة قبل غسل الشعر.

3-زيت الروزماري:

ننصح باستخدام زيت الروزمارى في حالة الرغبة في تكثيف وتطويل الشعر، وذلك من خلال مزج قطرات منه مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ووضع المزيج على فروة الرأس لمدة 10 دقائق قبل غسله بالشامبو، وتكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

4- زيت الأرجان:

اشتهر استخدام زيت الارجان المغربي لعلاج الشعر الخشن والهش والمجعد، لاحتوائه على خصائص تساعد على ترطيب الشعر وسهولة التحكم به.

5- زيت الجوجوبا:

يساعد استخدام زيت الجوجبا على ترطيب وتنعيم واستعادة لمعان الشعر، وعلاج جفاف فروة الرأس والوقاية من القشرة، وهو من الزيوت التي يكثر استخدامها في تحضير العديد من شامبوهات ومرطبات الشعر.