تحرير 40 محضرا في حملة تموينية على الأسواق والمخابز بالوادي الجديد

تواصل الإدارات التموينية بمحافظة الوادي الجديد، جهودها الميدانية من خلال حملات تفتيشية موسَّعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت محافظة الوادي الجديد، أن حملات الإدارات التموينية بواحات المحافظة الخمس، أسفرت عن تحرير 40 محضرًا تموينيًّا متنوعًا، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفات للجهات المختصة.

كما أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة استمرار خطتها الرقابية المكثفة؛ لضبط الأسواق ومتابعة انتظام صرف وجودة الخبز المدعم، والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالقوانين والاشتراطات الصحية المقررة؛ حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان جودة وسلامة السلع المتداولة.