وليد جمال الدين: منطقة القنطرة غرب الصناعية تجسد رؤية وإنجازات الدولة

قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن منطقة القنطرة غرب شهدت تحول كبير من التخطيط إلى التنفيذ، حتى أصبحت اليوم واقعا حيا يجسد رؤية الدولة ويعكس التزام الهيئة بتحويل الطموحات إلى إنجازات.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، أن المشروعات توفر فرص عمل لأبناء محافظات القناة وسيناء والدلتا، وتمثل تعزيزا للقدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

واستعرض الخطوات التي أنجزت لتأهيل منطقة القنطرة غرب وتحويلها إلى منطقة صناعية إقليمية كبرى، متابعا: المنطقة كانت تعاني من عدم وجود بنية تحتية ولكننا تمكنا خلال الفترة الماضية من تطوير المنطقة وجذب ما يقارب من 40 مستثمر من بلاد العالم لتوطين الصناعات في مصر.

وأكمل: نستهدف أن تكون المنطقة متكاملة وتضم كافة عوامل الجذب، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومراكز التدريب