اعتماد 13 حيزًا عمرانيًا جديدًا في كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن اعتماد 13 حيزًا عمرانيًا جديدًا في نطاق مراكز “الرياض، دسوق، بلطيم، سيدي سالم”.

يأتي هذا في سياق جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتوفير المساحات اللازمة للتوسع السكاني والعمراني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة على النحو التالي؛ عزبة الغابات 5 بمركز الرياض، وعزب الحكيم وباز وحسن زعلوك وحوض الحجر ومفتاح بمركز دسوق، وعزبتي أولاد صلاح وختسوف بمركز بلطيم، وعزب عقلة البحرية وأحمد منصور وزكي عبد الباعث وسعدة ومحمد عمارة بمركز سيدي سالم.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا الاعتماد يأتي تأكيدًا على التزام المحافظة بتطوير البنية التحتية وتوفير المساحات العمرانية المخططة لاستيعاب النمو السكاني، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من التوسع العشوائي، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.