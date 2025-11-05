أنا إنسان مُتعلم.. «مسلم» يكشف مفاجأة بشأن الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين|فيديو

كشف المطرب مسلم، حقيقة الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين، قائلاً: “كل هذا الكلام كذب وشائعات ولم يحدث”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “On”: “مش محتاج أعمل وقفة احتجاجية عند النقابة، وأنا إنسان متعلم ولا يصدر مني هذا الأمر، ومن المفترض أن كان لدي مشكلة مع شركة كبيرة للإنتاج الصوتي، وخلصت معاها المشكلة، وأخذت عقد الفك الذى كان موقفني فى النقابة”.

وتابع: “روحت اليوم أنا وفرقتي وكلمني صديقي صحفي وقالي أنا هاجي معاك علشان النهاردة يرجعوك وتاخد الكارنيه وتعرف الناس إنك رجعت، وكنت واثق أن هذا سيحدث ولم يحدث”.

وأشار: “كان ربع الفرقة بتاعتي منتظرني وكنا طالعين لحل المشكلة، ومرة واحدة وجدت صحفيين كثيرة، وكان هناك سوء فهم، ومش عارف ليه ماخدتش التصريح”.