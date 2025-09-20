من فنانة إلى سائقة.. عبير عادل تكشف سبب غيابها عن الفن منذ 7 سنوات

تصدرت الفنانة عبير عادل تريند مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بعد بعض اللقاءات التلفزيونية والصحفية.



تحدثث الفنانة عبير عادل عن قلة الأعمال المعروضة عليها مما دفعها للعمل على سيارتها كسائقة في أحد تطبيقات التوصيل.

قالت عبير عادل في لقاء تلفزيوني " الشغل شرف لأي إنسان ممكن يكون في متغيرات في حياته في الظروف الميحطة ، مفيش شغل كانت الوسيلة الي قدامي إني استخدم العربية علشان اشتغل من ممثلة لسائقة توصيل مكنش اعرف أن رد فعل الناس هيبقي يالشكل الإيجابي السريع انا انبسطت من رد فعل الناس لأنهم شجعوني مكنتش متخلية دا.

و أضافت عبير عادل " بقالي 7 سنين غايبة عن الفن و مش بإرادتي، السوق عرض وطلب مس بطلب في الفن تتوقع أي حاجه لأن هي لعبة انتي مش عارفه الدور بتاعك هيخلص أمتي بتبقي حاجه مؤثرة طبعاً في اللي بيحب اللعبة دي لما بيطلع برا الملعب بتاعه اكيد زعلانة و نفسي أنزل اشتغل تاني و لكن وجدت البدائل علشان الحياة تستمر.

يُذكر أن عبير عادل عُرفت بدورها الشهير كـ”ابنة الوزير” في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”.

ويُعد مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” من أبرز الأعمال الكلاسيكية في تاريخ الدراما المصرية والعربية، وقد شاركت فيه الفنانة عبير عادل بدور لافت جسدت خلاله شخصية ابنة الوزير، التي جسدها الفنان القدير رشوان توفيق، وكانت شقيقة الفنان ياسر جلال ضمن الأحداث. وقد ساهم الدور في ترسيخ حضورها الفني، حيث شاركت بعدها في عدد من الأعمال التي تركت فيها بصمتها.