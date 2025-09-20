قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة قوص بقنا ومدير التعليم يشاركان طلاب مدرسة ثانوية طابور الصباح وتحية العلم

مدرسة قوص الثانوية
مدرسة قوص الثانوية
يوسف رجب

انطلقت فعاليات أول يوم دراسى بمدينة قوص جنوب قنا، بحضور  فراج الوحش،  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، عبد الله القباني، مدير إدارة قوص التعليمية، حيث حرصا على حضور طابور الصباح وتحية العَلَمْ بمدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين لمشاركة القائمين علي المنظومة التعليمية فرحتهم فى استقبال العام الدراسى للعام الجديد.
 

شارك فعاليات الاحتفال بأول أيام الدراسة، العميد أسامه عبدالرحيم، قائد المدرسه، خالد بدرى، مدير المدرسة، ولفيف من قيادات العملية التعليمية ضم كل من: عزت الشريف مدير إدارة العلاقات العامة، وهاني أنيس، مسئول الإعلام بالإدارة التعليمية.

و قدَّما رئيس المركز  ومدير الإدارة التعليمية، التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وأكدا خلال كلمتهما على اهميه العلم والمعرفة لتغيير واقع الشعوب والافرا، مطالبين جميع الطلاب بضرورة التحلي بروح المسؤولية والحرص علي تحقيق  آمال الآباء والأوطان فيهم، وذلك من خلال الجد والاجتهاد ونهل العلم وتحصيل الدروس أول بأول، فبقوة البدايات واستمراريتها تكون روعة النهايات.

وأكد عبدالله القبانى، مدير الإدارة التعليمية، أهمية دور المعل في العملية التعليمية فهو ليس مجرد ناقل للمعرفة بل قائد وموجه، يعمل على تحفيز الطلاب ويصقل مهاراتهم، ويسهم في تشكيل القيم الأخلاقية والاجتماعية للطلاب، ويُعد صانعًا للمستقبل من خلال بناء العقول القادرة على مواجهة تحديات العصر.

وأشار فراج الوحش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى الدور الذي تبذله أجهزة المدينة مع الأجهزة المعنية لتهيئة المناخ المناسب والآمِن لأبنائنا الطلبة، يضمن سير العملية التعليمية دون أي معوقات.

وأضاف الوحش، بأنه تم تكثيف أعمال النظافة بمحيط جميع مدارس المدينة خلال الفترة الماضية وذلك استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع التأكيد علي مسئولي الاشغالات لرفع اي  اشغالات وإزالتها من حول المدارس كما تم منع انتشار الباعة الجائلين.

جدير بالذكر أن جولة رئيس المركز ومدير الإدارة شملت المرور علي مدرسة النيل وتفقد بعض الفصول الدراسية.

قنا طابور الصباح تحية العلم مدينة قوص إدارة قوص التعليمية الفصول الدراسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

ترشيحاتنا

تامر هجرس

تامر هجرس يخطف الأضواء في أحدث ظهور.. شاهد

عبد الله السعيد

أسطورة الكرة المصرية.. إسلام صادق يتغنى بمستوى عبد الله السعيد

مجدي عبد الغني

القيعي خد مكافأة نهاية الخدمة 4 مراتٍ.. رسالة نارية من مجدي عبد الغني لـ الخطيب

بالصور

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد