رئيس مدينة قوص بقنا ومدير التعليم يشاركان طلاب مدرسة ثانوية طابور الصباح وتحية العلم

انطلقت فعاليات أول يوم دراسى بمدينة قوص جنوب قنا، بحضور فراج الوحش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، عبد الله القباني، مدير إدارة قوص التعليمية، حيث حرصا على حضور طابور الصباح وتحية العَلَمْ بمدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين لمشاركة القائمين علي المنظومة التعليمية فرحتهم فى استقبال العام الدراسى للعام الجديد.



شارك فعاليات الاحتفال بأول أيام الدراسة، العميد أسامه عبدالرحيم، قائد المدرسه، خالد بدرى، مدير المدرسة، ولفيف من قيادات العملية التعليمية ضم كل من: عزت الشريف مدير إدارة العلاقات العامة، وهاني أنيس، مسئول الإعلام بالإدارة التعليمية.

و قدَّما رئيس المركز ومدير الإدارة التعليمية، التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وأكدا خلال كلمتهما على اهميه العلم والمعرفة لتغيير واقع الشعوب والافرا، مطالبين جميع الطلاب بضرورة التحلي بروح المسؤولية والحرص علي تحقيق آمال الآباء والأوطان فيهم، وذلك من خلال الجد والاجتهاد ونهل العلم وتحصيل الدروس أول بأول، فبقوة البدايات واستمراريتها تكون روعة النهايات.

وأكد عبدالله القبانى، مدير الإدارة التعليمية، أهمية دور المعل في العملية التعليمية فهو ليس مجرد ناقل للمعرفة بل قائد وموجه، يعمل على تحفيز الطلاب ويصقل مهاراتهم، ويسهم في تشكيل القيم الأخلاقية والاجتماعية للطلاب، ويُعد صانعًا للمستقبل من خلال بناء العقول القادرة على مواجهة تحديات العصر.

وأشار فراج الوحش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى الدور الذي تبذله أجهزة المدينة مع الأجهزة المعنية لتهيئة المناخ المناسب والآمِن لأبنائنا الطلبة، يضمن سير العملية التعليمية دون أي معوقات.

وأضاف الوحش، بأنه تم تكثيف أعمال النظافة بمحيط جميع مدارس المدينة خلال الفترة الماضية وذلك استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع التأكيد علي مسئولي الاشغالات لرفع اي اشغالات وإزالتها من حول المدارس كما تم منع انتشار الباعة الجائلين.

جدير بالذكر أن جولة رئيس المركز ومدير الإدارة شملت المرور علي مدرسة النيل وتفقد بعض الفصول الدراسية.